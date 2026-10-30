Главу Гаринского округа оштрафовали за передачу управления автомобилем внуку
Глава Гаринского муниципального округа (Свердловская область) Сергей Величко оштрафован местным судом на 30 тыс. руб. за передачу управления транспортным средством лицу, которое заведомо не имеет права управления (ч.3 ст.12.7 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, ночью 28 октября на территории округа Сергей Величко передал руль УАЗ-3962 своему 10-летнему внуку. Позже эта видеозапись попала в СМИ, а Госавтоинспекция подтвердила эти сведения.
«По результатам рассмотрения дела гражданин признан виновным, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях», — уточнили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.
Сергей Величко в сентябре 2017 года был избран депутатом думы Гаринского городского округа, а на следующий год был назначен на должность главы Гаринского городского округа.