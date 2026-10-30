Главу Гаринского округа оштрафовали за передачу управления автомобилем внуку

«По результатам рассмотрения дела гражданин признан виновным, ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях», — уточнили в пресс-службе ГАИ Свердловской области.