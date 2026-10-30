При атаках ВСУ с 2022 года в Белгородской области пострадал 21 церковный объект

В Борисовском районе пострадали три объекта. Наиболее серьезно — храм святителя Николая в селе Грузском. С мая по сентябрь 2024 года беспилотники атаковали кровлю над притвором и центральной частью здания, водосточную систему и кровлю купола. После пожара кровля обрушилась внутрь храма, огонь уничтожил внутреннее убранство и иконостас. Ремонт не проводился, въезд в село закрыт. В селе Крюково была пробита стена дома священника рядом с храмом Василия Великого, восстановительные работы завершены. В мае 2026 года в Борисовском Богородице-Тихвинском женском монастыре в Борисовке пострадало здание музея: были выбиты окна, повреждены кровля и стена. Ремонт завершен.