При атаках ВСУ с 2022 года в Белгородской области пострадал 21 церковный объект
С начала СВО в результате атак со стороны Украины в Белгородской области пострадал 21 церковный объект. Часть зданий уже восстановили, однако в приграничных населенных пунктах ремонт осложнен закрытым въездом и оперативной обстановкой. Об этом сообщили в Белгородской митрополии, представив подробную информацию о 20 объектах.
В Борисовском районе пострадали три объекта. Наиболее серьезно — храм святителя Николая в селе Грузском. С мая по сентябрь 2024 года беспилотники атаковали кровлю над притвором и центральной частью здания, водосточную систему и кровлю купола. После пожара кровля обрушилась внутрь храма, огонь уничтожил внутреннее убранство и иконостас. Ремонт не проводился, въезд в село закрыт. В селе Крюково была пробита стена дома священника рядом с храмом Василия Великого, восстановительные работы завершены. В мае 2026 года в Борисовском Богородице-Тихвинском женском монастыре в Борисовке пострадало здание музея: были выбиты окна, повреждены кровля и стена. Ремонт завершен.
В Грайворонском районе повреждения получили десять объектов. В храме Иоанна Богослова в селе Козинка после неоднократных обстрелов произошел пожар. Обследовать здание не удалось из-за закрытия въезда в населенный пункт. В храме Преображения Господня в Головчино в октябре 2023 года выбило и частично повредило окна, часть из них заменили. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в Безымено выбиты окна, повреждены кровля и фасад, обследование здания не проводилось.
В марте 2025-го в храме Иоанна Предтечи в селе Ивановская Лисица пострадали окна и кровля, разрушена часть кирпичной кладки. Внутри здания отошли листы древесно-волокнистой плиты, стекла повреждены в пяти иконах. В Покровском храме в марте 2026-го села Смородино полностью разрушена сторожка, выбиты окна, повреждена подшивка куполов и посечены иконы. Также перебиты отопление и газовая труба возле храма. В храме Димитрия Солунского в селе Дорогощь после детонации беспилотника повреждены окна.
В Грайвороне пострадали соборный храм святителя Николая, храм-часовня во имя святителя Иоасафа Белгородского и духовно-просветительский центр его имени. У соборного храма были повреждены крыша колокольни и кирпичная кладка, эти дефекты устранили. В храме-часовне пострадали фасад и окна, в центре выбиты окна. В храме Архистратига Михаила в селе Гора-Подол, который повреждался в 2024–2026 годах, ремонт завершен.
В Краснояружском районе пострадали шесть объектов. У храма святителя Митрофана Воронежского в селе Графовка в октябре 2025-го частично разрушилась северная сторона, повреждены облицовка и кровля, выбиты окна. В Покровском храме села Репяховка в сентябре 2025 года пострадали окна, кровля и облицовка, а в Михайловском храме села Колотиловка — кровля. В Казанском храме села Вязовое и Сергиевском храме села Теребрено повреждены фасады. В сентябре 2026-го в храме Антония Киево-Печерского в селе Антоновка были повреждены окна, кровля и кирпичная кладка, окна восстановили.
В Ивнянском районе пострадал Казанский храм в селе Сырцево. В октябре 2026 года после детонации беспилотника в здании выбило окна. Тепловой контур закрыт.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что при атаке ВСУ был поврежден Покровский храм в поселке Коренево Курской области. Пострадали купол, кровля и внутреннее убранство здания.