В Оренбуржье авиакомпания требует с пассажиров-дебоширов компенсацию за задержку рейса

При подготовке самолета к вылету сотрудники обнаружили пассажиров, которые нарушали правила поведения на борту судна и создавали угрозу безопасности полета. Фигуранты нецензурно ругались, агрессивно себя вели и курили вейпы. Также от них исходил резкий запах алкоголя.