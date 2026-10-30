В Оренбуржье авиакомпания требует с пассажиров-дебоширов компенсацию за задержку рейса
Из-за их опасного поведения на борту самолета Магадан – Шереметьево вылет отложили на 42 минуты
Мировой судья судебного участка Ясного Оренбургской области приняла к производству гражданское дело по иску АО «Авиакомпания «Россия» к двум гражданам о взыскании убытков. Претензии перевозчика связаны с деструктивным поведением пассажиров, действия которых в состоянии алкогольного опьянения привели к вынужденной задержке рейса Магадан — Шереметьево на 42 минуты.
При подготовке самолета к вылету сотрудники обнаружили пассажиров, которые нарушали правила поведения на борту судна и создавали угрозу безопасности полета. Фигуранты нецензурно ругались, агрессивно себя вели и курили вейпы. Также от них исходил резкий запах алкоголя.
Компания намерена взыскать с нарушителей более 47 тыс. руб. материального ущерба.
Командир экипажа самолета отказал буйным пассажирам в перевозке. В итоге вызвали полицию. Нарушителей вывели из салона, при этом сотрудникам пришлось снять два места их багажа, закрыть багажно-грузовой отсек и подготовить судно к полету, из-за чего вылет авиасудна задержался.