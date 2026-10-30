В Ульяновске оглашен приговор жителям Краснодара, создавшим канал незаконной миграции

По данным УФСБ, следствие установило, что осужденные, действуя в составе организованной группы, учредили на территориях Республики Коми, Ульяновской, Ростовской и Костромской областей организации, от имени которых за денежное вознаграждение в органы внутренних дел подавались ходатайства о привлечении иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. «В результате преступной деятельности злоумышленников более 10 иностранцев получили разрешения на въезд в Российскую Федерацию, не имея на то законных оснований», — говорится в сообщении силовиков.