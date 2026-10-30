В Ульяновске оглашен приговор жителям Краснодара, создавшим канал незаконной миграции
В Ленинском районном суде Ульяновска оглашен приговор, внесенный четырем жителям Краснодара и жителю Комсомольска-на-Амуре, признанным виновными в организации на территории четырех субъектов России каналов незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило региональное управление ФСБ.
О задержании членов организованной преступной группы в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с коллегами УФСБ России по Республике Коми, ведомство сообщало в мае этого года.
По данным УФСБ, следствие установило, что осужденные, действуя в составе организованной группы, учредили на территориях Республики Коми, Ульяновской, Ростовской и Костромской областей организации, от имени которых за денежное вознаграждение в органы внутренних дел подавались ходатайства о привлечении иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. «В результате преступной деятельности злоумышленников более 10 иностранцев получили разрешения на въезд в Российскую Федерацию, не имея на то законных оснований», — говорится в сообщении силовиков.
Суд согласился с доводами следствия и приговорил организатора к пяти с половиной годам колонии особого режима, остальных — к условным срокам от трех лет и семи месяцев до четырех лет и двух месяцев.