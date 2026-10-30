В силу вступил приговор директору челябинского «Капиталстроя» за взятку
Приговор директору ООО «Капиталстрой» Ромику Варданяну за дачу взятки бывшему начальнику ГАИ Челябинска Александру Гайде (ч. 5 ст. 291 УК РФ) вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в 2019–2025 годах Ромик Варданян передал Александру Гайде, работавшему тогда в Госавтоинспекции города, взятку в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 2 млн руб. В том числе это были скидки на приобретение автомобилей Toyota Camry и Volvo S80, телефонов, наручных часов, бытовой техники, а также отделочных материалов и строительных работ на объектах недвижимости. Взамен полицейский давал указания подчиненным не привлекать руководство и сотрудников дорожной компании к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В августе Ромика Варданяна приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20,1 млн руб. Прокуратура обжаловала решение суда. Челоблсуд удовлетворил жалобу, устранив нарушения уголовного закона, связанные с исчислением срока наказания. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.