Средний размер ипотеки в Башкирии за месяц вырос на 13,6%
По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре средний размер выданных ипотечных кредитов в Башкирии составил 4,17 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,6%.
Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов в прошлом месяце был отмечен в Москве (7,41 млн руб.), Московской области (6,34 млн руб.), Санкт-Петербурге (6,16 млн руб.), а также в Бурятии (5,25 млн руб.) и Хабаровском крае (5,10 млн руб.).
Заметный рост размера ипотеки, помимо Башкирии, зафиксирован в Воронежской (+15,5%), Оренбургской (+15,3%) и Волгоградской (+13,7%) областях.
Самый большой средний размер выданной ипотеки был отмечен в Москве (8,40 млн руб.), Московской области (7,73 млн руб.), Санкт-Петербурге (6,99 млн руб.), а также в Приморском крае (6,25 млн руб.) и Татарстане (6,06 млн руб.).