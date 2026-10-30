Средний размер ипотеки в Башкирии за месяц вырос на 13,6%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре средний размер выданных ипотечных кредитов в Башкирии составил 4,17 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,6%.