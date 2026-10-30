Инвестиции в развитие

Тема пленарного заседания в этом году была емкой и отражала ключевые вопросы трансформации отрасли: «Экосистема лизинга — от кризиса к стратегии. Интеграция финансов сервиса и господдержки». Как отмечают в профессиональном сообществе, лизинг из способа реализации отдельных сделок превращается в полноценный инструмент инвестиционной инфраструктуры экономики. Этот потенциал огромен, но есть и барьеры — в том числе регуляторные и финансовые. В ближайшие годы лизинг должен стать системным каналом господдержки для приоритетных отраслей, в первую очередь, промышленности — от этого зависит технологический суверенитет страны.