Инвестиции в развитие
«Балтийский лизинг» — на III Всероссийской конференции «ЛИЗИНГ ЗОВЕТ»
Развитие лизинговой отрасли обсудили на III Всероссийской конференции «ЛИЗИНГ ЗОВЕТ», организованной Советом ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям. Первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков рассказал о работе на рынке облигаций и о том, как увеличить долю частных вложений в общей структуре фондирования.
Тема пленарного заседания в этом году была емкой и отражала ключевые вопросы трансформации отрасли: «Экосистема лизинга — от кризиса к стратегии. Интеграция финансов сервиса и господдержки». Как отмечают в профессиональном сообществе, лизинг из способа реализации отдельных сделок превращается в полноценный инструмент инвестиционной инфраструктуры экономики. Этот потенциал огромен, но есть и барьеры — в том числе регуляторные и финансовые. В ближайшие годы лизинг должен стать системным каналом господдержки для приоритетных отраслей, в первую очередь, промышленности — от этого зависит технологический суверенитет страны.
Владимир Гамза, член правления ТПП РФ, председатель Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, подчеркивает: «Нам необходима трансформация финансового рынка и развитие небанковских секторов. Лизинг должен стать не инструментом финансирования отдельных сделок, а полноценным институтом инвестиционной экономики. Для этого отрасли предстоит пройти путь глобальной переработки законодательства, повышения прозрачности и выстраивания долгосрочных отношений с инвесторами. Уверен, что совместными усилиями бизнеса, регулятора и экспертного сообщества мы сможем превратить лизинг в драйвер промышленно-технологического развития страны».
Инвестиции в лизинг помогают сделать эту цель еще более достижимой. С большим докладом на эту тему выступил Антон Сапожков — первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» и вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации. С 2014 года «Балтийский лизинг» успешно разместил 29 выпусков облигаций на общую сумму 135,4 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится 16 выпусков номинальным объемом 59,55 млрд рублей.
По словам Антона Сапожкова, каждый размещенный рубль в корпоративных облигациях лизингодателя получает материальное обеспечение в виде конкретного актива — транспорта, техники или оборудования. Сегодня, когда ситуация на рынке лизинга стабилизировалась с точки зрения ценообразования и остаточной стоимости, имущественные риски также стремятся к нулю.
«Частные инвестиции повышают доступность транспорта и техники на российском рынке, и компания "Балтийский лизинг" подтверждает это на практике. Привлеченные средства мы направляем на приобретение имущества, которое в дальнейшем передаем нашим лизингополучателям,— чтобы они развивали свой бизнес и экономику всей страны»,— подчеркнул Антон Сапожков.
ООО «Балтийский лизинг»