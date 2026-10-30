На федеральной трассе в Удмуртии ремонтируют 10,5 км дороги

Сейчас капитальный ремонт идет на двух участках общей протяженностью 10,5 км. Под Можгой основные работы уже завершены, подрядчик занимается обустройством дороги. Возле деревни Юськи до конца строительного сезона планируют уложить нижний слой асфальта, а при благоприятной погоде — и верхний. Полностью завершить ремонт рассчитывают в 2027 году. На обоих участках дорогу расширяют с двух до четырех полос.