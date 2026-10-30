На федеральной трассе в Удмуртии ремонтируют 10,5 км дороги
На двух участках Р-243 проезжую часть расширяют с двух до четырех полос
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудила с заместителем руководителя Росавтодора Радиком Фаразутдиновым ремонт федеральной трассы Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь и подъездов к Ижевску. Во встрече также участвовали представители «Волго-Вятскуправтодора» и регионального миндортранса, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Сейчас капитальный ремонт идет на двух участках общей протяженностью 10,5 км. Под Можгой основные работы уже завершены, подрядчик занимается обустройством дороги. Возле деревни Юськи до конца строительного сезона планируют уложить нижний слой асфальта, а при благоприятной погоде — и верхний. Полностью завершить ремонт рассчитывают в 2027 году. На обоих участках дорогу расширяют с двух до четырех полос.
В 2026 году новые слои износа устроили на пяти участках трассы в Дебесском, Игринском, Якшур-Бодьинском и Алнашском районах. Их общая протяженность — 59 км. Еще 52 км планируют защитить в 2027–2028 годах. В планах также ремонт мостов через реки Пыхта и Медла.
Р-243 проходит через Удмуртию на протяжении 311 км и связывает регион с Кировской областью, Пермским краем и Татарстаном. Трасса также используется для межрегиональных грузоперевозок.
На встрече обсудили и состояние региональных и местных дорог. По данным правительства республики, до конца года в нормативное состояние приведут 63 объекта общей протяженностью более 120 км в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность запланированных работ составляет 96%. К концу 2026 года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна достичь 52,8%.