Бывший корпус политеха продают в Дзержинске
Четырехэтажное здание, в котором раньше размещался корпус Дзержинского политехнического института, выставили на торги в Нижегородской области. Начальная цена здания площадью 2,1 тыс. кв. м на бульваре Мира составляет 36,24 млн руб.
Также покупатель получит право аренды участка площадью 0,2 га. Инициатор торгов ДОМ.РФ предлагает использовать недвижимость в коммерческих целях. Заявки на аукцион принимают до 9 ноября, торги назначены на 13 ноября.
В здании на бульваре Мира раньше располагалось общежитие института, сам вуз находится на улице Гайдара.