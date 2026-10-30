Ревда осталась без отопления и горячей воды из-за аварийной остановки ТЭЦ
В Ревде (Свердловская область) после аварийной остановки газотурбинной ТЭЦ зафиксировали порывы теплосети. В городе снизили температуру отопления и временно приостановили подачу горячей воды. Об этом сообщили в администрации города.
«Готовится к запуску котельная № 2. После восстановления отопления возобновится подача горячей воды. В районах обнаружения порывов горячее водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ»,— сообщили в мэрии.
В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что отопление продолжает поступать во все жилые дома и социальные учреждения города.
«Для обеспечения стабильной работы системы часть города переведена на подачу теплоносителя от резервной котельной № 2. Ревдинская городская больница работает в штатном режиме. Температура в помещениях соответствует санитарным нормам. Сотрудники контролируют температурный режим. В отделениях установлены и включены водонагреватели, обеспечивающие пациентов горячей водой»,— сообщили в департаменте.
Тем временем специалисты Единой теплоснабжающей компании Ревды ищут места повреждения на тепловых сетях. К работам привлечены 13 человек и четыре единицы техники, в том числе силы МЧС — три сотрудника и одна машина. «Ведется работа по стабилизации гидравлического режима системы после перераспределения тепловой нагрузки. Ситуация находится под контролем администрации Ревды и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области»,— сообщили в департаменте.