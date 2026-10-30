Ревда осталась без отопления и горячей воды из-за аварийной остановки ТЭЦ

Тем временем специалисты Единой теплоснабжающей компании Ревды ищут места повреждения на тепловых сетях. К работам привлечены 13 человек и четыре единицы техники, в том числе силы МЧС — три сотрудника и одна машина. «Ведется работа по стабилизации гидравлического режима системы после перераспределения тепловой нагрузки. Ситуация находится под контролем администрации Ревды и министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области»,— сообщили в департаменте.