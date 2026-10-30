Озерскому предприятию грозит остановка работы из-за повторяющихся нарушений

Постановления выписали после недавнего визита инспекторов в организацию. Выяснилось, что производитель выпустил продукцию под видом сливочного масла, однако отобранные в больнице Хабаровска пробы показали, что она попадает под определение спреда. Аналогичные результаты показали и исследования того же товара, который подавали в магазинах Ростовской области. Кроме того, сотрудники ведомства убедились, что на складах предприятия нет сырья и продукции, но в информационной системе оформлены три сертификата на выпуск 6 т сливочного масла различной жирности.