Озерскому предприятию грозит остановка работы из-за повторяющихся нарушений
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло ООО «Ру.Милк» (Озерск) к административной ответственности в виде штрафов за нарушения техрегламентов и ветеринарно-санитарных правил (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1.1 ст. 10.6 КоАП РФ). Поскольку это не первая подобная ситуация, предприятию при ее повторении грозит полная остановка деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Постановления выписали после недавнего визита инспекторов в организацию. Выяснилось, что производитель выпустил продукцию под видом сливочного масла, однако отобранные в больнице Хабаровска пробы показали, что она попадает под определение спреда. Аналогичные результаты показали и исследования того же товара, который подавали в магазинах Ростовской области. Кроме того, сотрудники ведомства убедились, что на складах предприятия нет сырья и продукции, но в информационной системе оформлены три сертификата на выпуск 6 т сливочного масла различной жирности.
В марте 2026 года организация уже допускала аналогичное нарушение. Тогда, помимо штрафа, ей назначили наказание в виде приостановки работы на 30 суток. В этот раз предприятие должно заплатить только штрафы, но, если подобное повторится, ведомство поставит вопрос о полной остановке его деятельности.