ФАС потребовало пересмотреть закупку лекарств для больницы Кисловодска

По информации ФАС, закупочная комиссия признала победителем участника, предложившего иностранный препарат. При этом другой поставщик представил полный комплект документов, подтверждающих производство «Гертикада» в России. Согласно действующим правилам, при наличии заявки с подтвержденным российским происхождением препарата предложение без документов о производстве в странах ЕАЭС должно было рассматриваться как иностранный товар.