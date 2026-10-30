ФАС потребовало пересмотреть закупку лекарств для больницы Кисловодска
В Ставропольском крае управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало незаконными действия Кисловодской городской больницы при закупке лекарственного препарата. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
По информации ФАС, закупочная комиссия признала победителем участника, предложившего иностранный препарат. При этом другой поставщик представил полный комплект документов, подтверждающих производство «Гертикада» в России. Согласно действующим правилам, при наличии заявки с подтвержденным российским происхождением препарата предложение без документов о производстве в странах ЕАЭС должно было рассматриваться как иностранный товар.
УФАС признало действия больницы нарушением законодательства о закупках и выдало предписание пересмотреть заявки. Должностным лицам, допустившим нарушение, как отмечается, грозят штрафы.