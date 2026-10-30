Жителя Чусового будут судить за дачу взятки за незаконное получение соцпомощи

Как установили следователи СУ СКР, в марте 2022 года житель Чусового обратился к начальнику ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Чусовскому и Горнозаводскому округам» с просьбой помочь оформить социальный контракт для получения денег. При этом оснований для получения государственной социальной помощи он не имел.