Жителя Чусового будут судить за дачу взятки за незаконное получение соцпомощи
Прокуратура Горнозаводска направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чусового, обвиняющегося в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР и прокуратуры края.
Как установили следователи СУ СКР, в марте 2022 года житель Чусового обратился к начальнику ГБУ ПК «Центр социальной защиты населения по Чусовскому и Горнозаводскому округам» с просьбой помочь оформить социальный контракт для получения денег. При этом оснований для получения государственной социальной помощи он не имел.
Начальник центра соцзащиты подготовил заявку и пакет документов, обеспечив получение 250 тыс. руб. в рамках социального контракта. За оказанное содействие житель Чусового перевел чиновнику на счет 12 тыс. руб.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Начальник центра соцзащиты ранее осужден Чусовским городским судом.