В Башкирии работник ресурсоснабжающей организации осужден за коммерческий подкуп
Иглинский межрайонный суд приговорил 55-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Он признан виновным в коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По материалам дела, с июля 2024 года по декабрь 2025 года мастер ООО «Башкирэнерго» ресурс снабжающей организации получил 135 тыс. руб. от гражданина, занимавшегося майнингом криптовалюты в Иглинском районе.
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Взятка передавалась за предупреждение о проводимых проверках по выявлению фактов хищения и безучетного потребления электроэнергии, а также за непринятие мер по выявлению и устранению сверхнормативных потерь на обслуживаемом участке электрических сетей.
Суд оштрафовал фигуранта дела на 135 тыс. руб. Кроме того, средства, полученные в виде коммерческого подкупа, конфискованы в доход государства.