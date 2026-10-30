Коммерсанты «подсветили» успехи

«За всем этим стоят люди, которые принимают решения, воплощают их в жизнь и получают реальный результат. Сегодняшняя премия нужна для того, чтобы этих людей "подсветить" и сказать, какие они молодцы»,— заявил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов. При этом он отметил: задача государства в том, чтобы улучшать условия и для жизни людей, и для работы бизнеса.