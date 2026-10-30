Коммерсанты «подсветили» успехи
В Екатеринбурге в шестой раз вручили премию «Коммерсантъ года»
В Екатеринбурге прошла церемония вручения премии «Коммерсантъ года». Награды в семи номинациях получили представители малого и среднего бизнеса, которые показали наибольший рост по итогам прошлого года. Гости премии поблагодарили бизнес и отметили стойкость и смелость современных предпринимателей, которые помогают развивать экономику.
Премия «Коммерсантъ года» в этом году вручается уже в шестой раз. Награда призвана поддержать представителей малого и среднего бизнеса, которые показали наибольший рост компании по итогам 2025 года в сравнении с 2024 годом. Оргкомитет премии принимал решение, основываясь на данных сервисов «Картотека.ру» и «Контур.Фокус», а победители получили фирменные статуэтки и подарки от партнеров.
В этом году визуальным символом премии стал маяк. Этот образ призван подчеркнуть вклад тех, кто в сложные времена остается ориентиром для отрасли, не боится идти вперед и вдохновлять на это других.
Вручение премии «Коммерсантъ года» прошло в торжественном зале «Синара Центра», украшенном флористическими композициями букетной «Берд». Мероприятие посетили представители власти, бизнес-сообщества и отраслевых объединений, которые отметили значимость не только самой премии, но и тех бизнесменов, которые несмотря на меняющуюся обстановку остаются одновременно гибкими и стойкими.
Сенатор РФ Александр Высокинский подчеркнул, что Свердловская область и предприниматели региона всегда отличались своим характером, а одной из первых созданных в 1992 году структур стал центр поддержки предпринимательства. «За это время область прошла огромный путь вперед, а власти и граждане поняли, что предприниматель — это системообразующая точка развития экономики. Он приносит рабочие места, новые налоги, новые технологии и новые подходы», — сказал господин Высокинский.
«За всем этим стоят люди, которые принимают решения, воплощают их в жизнь и получают реальный результат. Сегодняшняя премия нужна для того, чтобы этих людей "подсветить" и сказать, какие они молодцы»,— заявил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов. При этом он отметил: задача государства в том, чтобы улучшать условия и для жизни людей, и для работы бизнеса.
И. о. заместителя главы Екатеринбурга Евгений Копелян сообщил, что в Екатеринбурге действует 130 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в них занято 440 тыс. человек, то есть более половины работающего населения. «Сегодня каждый говорит слова благодарности за вашу предприимчивость, не только по части ведения бизнеса, гибкого маневрирования в непростых условиях, но в первую очередь по части взаимодействия с людьми и вашими коллективами», — сказала председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.
Премию в этом году вручали в семи номинациях:
«Пищевое производство и сельское хозяйство»;
«Обрабатывающее производство»;
«Строительство и проектирование»;
«Торговля»;
«Услуги»;
«Молодой Коммерсантъ»;
«Инвестиционный прорыв».
Партнером номинации «Молодой Коммерсантъ» выступил Клуб молодых промышленников и группа компаний ANT-Group. Председатель Свердловского отделения организации Антон Батаков отметил, что суть номинации — поддержать номинантов в их стремлении не сдаваться. «Мы делаем ставку не на какие-то гипотезы, а на практику и те ошибки, которые иногда могут подставить подножку, а иногда делают нас сильнее», — сказал господин Батаков.
Победителем стала компания «Техностар», которая работает на рынке сжиженных углеводородных газов и газомоторного топлива. Руководитель фирмы Максим Илюхин поблагодарил организаторов за доверие. «Это максимально неожиданно, мы будем работать дальше, на благо региона и людей», — сказал он. Дипломы номинантов вручили компаниям «Энсонс», «Сириус», творческая мастерская «Театр», ООО НПО «А. Т. Медика».
В номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство» победил ИП Герштейн Станислав Евгеньевич (бренд «Благодаров», который становился победителем премии в 2024 году). Компания выпускает подарочные наборы, функциональное питание, недавно запустила производство протеиновых каш, супов и кофе быстрого приготовления. Номинантами стали ООО «Ингрессо Кофе», ИП Коломытцев Артем Евгеньевич, «Б.И.Н. Кейтеринг», глава крестьянского фермерского хозяйства Надежда Алыева.
«Я рада поздравить каждого, кто подавал заявку. Сегодня иметь вдохновение, чтобы реализовывать новые проекты, дорогого стоит. Через тернии путь лежит к звездам, и я от всего сердца желаю новых свершений!» — сказала директор по развитию территории Урал компании «Цифра брокер» Лилия Лапикова.
Премию в номинации «Обрабатывающее производство» вручил руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев. Фонд выступил соорганизатором награждения. Победителем стал ИП Черногоров Константин Вадимович — компания специализируется на печати на ткани, производит текстиль для дома и мероприятий. Номинированы на премию компании «Интеграция», «Город мастеров», «Перволит», «ВВС-Инжиниринг».
В номинации «Строительство и проектирование» лауреатом стала компания «Спектр РС», которая выполняет полный цикл электротехнических работ. Награду компания получила из рук руководителя Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова. Дипломы вручили инжиниринговой компании «Энергософт», бюро Isaev Architects, «Энерго-Арсенал» и специализированному застройщику «Да на Амундсена 2».
Следующим наградили победителя в номинации «Торговля». Председатель Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин пошутил, что в соответствии с названием номинации конвертом с именем победителя можно было бы торговать, но тут же напомнил: «Этот конверт уже оплачен большим трудом победителя». Лауреатом стала «Академия робототехники Робонест» — компания занимается дистрибуцией наборов для обучения робототехнике и программированию как детей, так и взрослых. Номинированы были компании «ТД Маляре», «Обувькосметик» (бренд Braus), «Колхозный двор», бренд Toomatch.
Победителем в номинации «Услуги» стала ГК «Галант», которая обеспечивает экологический контроль и санитарную безопасность, в том числе на площадках международного уровня. «Мы уже участвовали в этом конкурсе, но статуэтку я держу в руках впервые. Огромное спасибо не только организаторам за поддержку бизнес-сообщества, но и всей нашей команде!» — сказала руководитель компании Ирина Мартынович. Финалистами стали фотостудия ИП Нестерова Алена Эдуардовна, компании «Турбаза "Солнечный камень"», «Предприятие Сириус», «Сертификация Плюс».
Номинацию «Инвестиционный прорыв» представило АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области». «Когда горизонт планирования сужается, решения о будущем требуют особой смелости и точного расчета. Инвестиции — это выбор курса на годы вперед: новые производства, технологии, рабочие места и развитие территории. Именно такие проекты доказывают, что у Свердловской области есть главное для больших достижений: сильные предприятия, амбициозные идеи и люди, готовые воплощать их в жизнь», — отметил глава агентства Юрий Патанин. Победителем стал Исетский кузнечно-механический завод. Номинантами выступили компании «Энсонс», «Ант-Безопасность», «Энерго-Арсенал», ГК Baden Family.
«Проводя эту премию, мы делаем очень важное дело. В редакцию перед награждением всегда поступает много звонков, и в это время завязывается человеческое общение, когда мы понимаем, чем вы живете. Хочется, чтобы премия жила, развивалась и "подсвечивала" героев, которые развивают экономику города и региона», — сказала директор «Коммерсантъ Урал» Марина Архипова.
Вечер завершился выступлением бэнда Вероники Жуковой, розыгрышем брендированных шахмат от партнера и общением в расслабленной атмосфере.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 38