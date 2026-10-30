«Коммерсантъ-Урал» отметил 25-летие презентацией книги «ВИЗ — 300. За веком век» и открытием фотовыставки

«Моя миссия в "Коммерсантъ" — не просто поддерживать и развивать бренд, но создать вокруг сообщество единомышленников и друзей. Мы довольно давно выпускаем книги. В большинстве случаев это ограниченный тираж. Мне же очень хотелось, чтобы эти книги, информация, собранная в них, стала доступна большему количеству людей. Команда "Ельцин Центра" подарила нам возможность сделать это. Очень важно делать продукт для людей, которые смогут прикоснуться к части нашей культуры, нашей истории», — рассказала на открытии исполнительный директор ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова.