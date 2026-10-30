«Коммерсантъ-Урал» отметил 25-летие презентацией книги «ВИЗ — 300. За веком век» и открытием фотовыставки
В рамках 25-летия ИД «Коммерсантъ-Урал» провел презентацию книги «ВИЗ – 300. За веком век», которая приурочена к 300-летию Верх-Исетского завода и 100-летию Верх-Исетского района, и открыл фотовыставку в «Ельцин Центре» ИД «Коммерсантъ-Урал» провел презентацию книги «ВИЗ – 300. За веком век». Соорганизатором мероприятия стал «Ельцин Центр», на площадке которого была открыта фотовыставка «ВИЗ. Вода зовет город». Книга посвящена истории уральского железоделательного завода, которому в 2026 году исполнилось 300 лет. Автор книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский. История завода раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов.
Событие поддержали «УГМК-Застройщик», отели «Хаятт Плейс Екатеринбург» и «Хаятт Ридженси Екатеринбург», деловой дом «Демидов». Партнером мероприятия также выступили «Уральские авиалинии». Авиакомпания внесла свой вклад в выставочный проект: специально для экспозиции были предоставлены архивные фотографии из музея компании. Эти снимки дополняют визуальную историю ВИЗа и позволяют увидеть Екатеринбург и его развитие через еще одну важную часть городской истории — историю авиации и людей, которые с ней связаны.
Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий, заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, исполнительный директор ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова и исполнительный директор «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин выступили на торжественном открытии. Они назвали «Коммерсантъ-Урал» эталоном деловой журналистики и подчеркнули важность сохранения истории Екатеринбурга.
«У нас двойной юбилей: "Коммерсанъ-Урал" — 25 лет, а "Коммерсантъ" на Урале — 35 лет. Замечательный, профессиональный коллектив, который действительно умеет освещать и создавать повестку, а еще умеет вкладываться в творчество, прославляющее наш замечательный город», — поприветствовал гостей заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
«Моя миссия в "Коммерсантъ" — не просто поддерживать и развивать бренд, но создать вокруг сообщество единомышленников и друзей. Мы довольно давно выпускаем книги. В большинстве случаев это ограниченный тираж. Мне же очень хотелось, чтобы эти книги, информация, собранная в них, стала доступна большему количеству людей. Команда "Ельцин Центра" подарила нам возможность сделать это. Очень важно делать продукт для людей, которые смогут прикоснуться к части нашей культуры, нашей истории», — рассказала на открытии исполнительный директор ОП АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова.
«"Коммерсантъ" — это не только школа деловой журналистики, это, в принципе, первое деловое издание. И это школа, из которой вышло огромное количество выдающихся личностей. "Коммерсантъ" присутствует во всех СМИ, во власти, в бизнесе. Выросло целое поколение крупных бизнесменов, которые учились и читали нашу газету», — добавил исполнительный директор «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин.
«"Коммерсантъ" — это история страны, история города. Те лекала, которые "Коммерсантъ" выработал в конце 90-х, потом использовали практически все издания. Николай Яблонский — глыба и легенда, редактор, на которого все должны равняться», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
«Сегодня особенно высокий запрос на качественную информацию и аналитику. Отдельное спасибо команде за то, что вы делаете для журналистского сообщества. Такого рода проекты по-особенному звучат в городской повестке», — поделилась председатель Екатеринбургской городской Думы Анна Гурарий.
На презентации книги «ВИЗ — 300. За веком век» встретились известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, работники культуры и общественные деятели. Среди них — исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов, генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.
«Удивительный проект, посвященный двум масштабным юбилеям — 300-летию завода и 100-летию Верх-Исетского района. У них есть свой маяк, свой полуостров, своя "Куба". Теперь у них есть свои летописцы — с уникальным коммерсантовским фактчекингом», — добавила исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.
«Для меня большая честь разделить с вами радость этого события. В 1726 году Татищев вышел на плотину Верхнего пруда и принял решение заложить здесь завод. В ноябре того же года завод выдал первую продукцию железа со знаком "Соболь". А ровно сто лет назад Верх-Исетский стал первым районом Екатеринбурга. С юбилеем тебя, Верх-Исетский район!» — отметит глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов.
«Я очень благодарна Марине и Николаю за то, что дали мне повод сделать эту выставку. Я никогда не жила на ВИЗе, но работаю здесь 11 лет. Для меня ВИЗ — это квартира бабушки, вечерние прогулки с лучшей подругой и первое свидание с будущим мужем на Верх-Исетском пруду. Надеюсь, у нас получилось передать любовь и нежность к этому уникальному месту. Спасибо "Коммерсанту", поздравляю с юбилеем! » — поделилась директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.
«Для нас большая честь работать с прекрасной командой "Коммерсантъ" и принимать участие в издательстве таких книг. Они отражают историю места, и можно даже представить, какое будет будущее, в частности, Верх-Исетского района. "Коммерсантъ" — деловое издание номер один в России», — заявил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Фотовыставка «ВИЗ. Вода зовет город», открытая на площадке «Ельцин Центра», продолжила рассказ о Верх-Исетском районе через фотографии, архивные материалы и образы разных эпох. Она позволила увидеть, как менялся ВИЗ и вместе с ним менялся сам город. В экспозицию вошли материалы из государственных архивов и музеев-партнеров проекта.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 36