Жизнь со знаком качества

работа с телом. Но в контексте долголетия важен не столько объем мышц, сколько их функциональность: сила нижних конечностей, скорость ходьбы, координация и баланс. Достигнуть равновесия между силой и функциональностью тела в долгосрочной перспективе призваны тренировки по пилатесу и новые методики. Например, уже доступный в студии «Пилатес РМК» | Pilates RCC метод Gyrotonic. Это комплекс упражнений, построенный на круговых, волнообразных и спиралевидных движениях. Каждая тренировка подстраивается не только под задачи, самочувствие, уровень подготовки клиента, но и под его тип дыхания и частоту сердечных сокращений, развивая силу и баланс без ударной нагрузки на суставы, — то, что нужно человеку, планирующему оставаться активным и в семьдесят, и в восемьдесят лет. В дальнейшем студия «Пилатес РМК» | Pilates RCC планирует внедрять еще больше форматов тренировок, омолаживающих через движение.