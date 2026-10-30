Жизнь со знаком качества
Наука, технологии и осознанность — новая формула активного долголетия
Лонжевити — глобальный технологический, экономический и социальный феномен, появившийся в ответ на стремление человека не просто увеличить продолжительность жизни, а сохранить здоровье, энергию и работоспособность на протяжении многих лет. Реально ли жить долго и счастливо? «Да!» — уверены спикеры тематического дня Pro-Age & Longevity, организованного ИД «Коммерсантъ-Урал». 8 сентября в конференц-зале международного бизнес-парка «Деловой квартал» прошли две конференции, посвященные активному долголетию. Дискуссия, объединившая клинических врачей и представителей велнес- и бьюти-индустрий, с первых минут дала понять: эпоха агрессивного антиэйдж-маркетинга уходит в прошлое.
На смену ей пришел прагматичный про-эйдж — концепция, где старение признается естественным процессом, но его скорость и качество можно и нужно контролировать.
Блок первый
Технологии вместо чудес
Качественно проживать каждое мгновение — это совершенно новый, осознанный подход к жизни и здоровью: не бояться старения, а искренне принимать свой возраст и работать с ним, продлевая ресурсное время, — тема, которая волнует и медицину, и бизнес, и каждого человека в отдельности. Хорошая новость: каждому под силу научиться управлять своим здоровьем — физическим, когнитивным, ментальным.
И начать необходимо — чем раньше, тем лучше — с внимательного отношения к себе, тогда «жизнь в возрасте без лишних забот» абсолютно реальна, по мнению Елены Крохмалевой, кандидата биологических наук, геронтолога, заместителя руководителя отдела пептидологии НИМЦ «Геронтология»: «Мы привыкли реагировать на симптомы, но современная геронтология предлагает работать с биологическими маркерами риска еще тогда, когда организм молчит».
Старение, по словам эксперта, начинается задолго до появления первой морщины. Стратегия лонжевити как раз позволяет профилактировать процессы увядания организма, причем профилактировать на 360 градусов, поскольку человек — это система и работать с его организмом нужно системно. Пептидное программирование клеток, водородная терапия, бесклеточные технологии — врачи и ученые успешно используют различные инструменты долголетия. Более того, вслед за мировыми лонжевити-центрами (Китай, ОАЭ, Мексика), где вопросы научного долголетия и управления возрастом решаются на государственном уровне, превентивная медицина и популяризация биотехнологий развиваются по всему миру — ценность долгой и наполненной жизни не имеет гражданства. Как и цифровизация здравоохранения, ставшая неотъемлемой частью реальности. По наблюдениям территориального директора медицинской компании
СберЗдоровье Александра Титаренко, модель взаимодействия пациента с врачом меняется навсегда: «Искусственный интеллект в медицине сокращает рутинные задачи врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении. Работодатели же через программы ДМС начинают формировать культуру здоровье-сбережения, понимая, что активный, энергичный сотрудник выгоднее бесконечных выплат по больничным листам».
Возможность быстрого получения первичной консультации (две минуты от выявления симптома до помощи врача), круглосуточная доступность сервиса и возможность получения информации без очереди и длительного ожидания приема, объективность и беспристрастность при анализе мединских данных — внедрение искусственного интеллекта в медицину позволяет не только лечить болезни, но и эффективно прогнозировать риски.
По словам Екатерины Циперсон, специалиста по превентивному и персонализированному управлению здоровьем, руководителя комитета профилактики и ЗОЖ в департаменте здравоохранения Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, собственника фитнес-студий BODYFIT, уже сейчас каждому доступны инструменты для оценки и коррекции биологического возраста: например, тест «Эксперт», который сдается один раз в жизни, открывая наследственные особенности организма, или эпигенетические часы 3.0, измеряющие биологический возраст отдельных органов. При этом генетика — это только 30–35%, остальное — образ жизни. Если его не менять, ДНК-тесты остаются лишь дорогой игрушкой, а волшебные пептиды оказываются совсем не волшебными, когда не выстроена база: качественный сон, сбалансированное питание, питьевой режим, стрессоустойчивость, регулярная физическая активность.
Комплексный подход — фундамент успеха. Это подтверждает и Дмитрий Бузов, пластический хирург, онколог, основатель Центра эстетического восстановления Recovery&Beauty Clinic: «Современная эстетика работает не только с внешностью. Сегодня бьюти-технологии — это инструмент повышения качества жизни в формате “красиво, гармонично, быстро”».
Косметология, капельницы, аппараты, инъекции, индивидуальные протоколы и командная работа врачей различных специальностей (хирург, косметолог, гинеколог, терапевт) в Recovery&Beauty Clinic — все это создает идеальные условия для получения прогнозируемых максимальных результатов и качественной реабилитации при сохранении привычного ритма жизни, оздоровления и, как следствия, омоложения пациентов.
«Хотите жить долго и качественно — занимайтесь головой и телом», — тему комплексного контроля за здоровьем динамично, по-спортивному продолжили представители фитнес-индустрии. Татьяна Жигарева, управляющий Encore Fitness, провела интерактивный практикум по быстрой активации каждой клетки в организме с помощью нехитрого комплекса упражнений, который рекомендует выполнять ежедневно. А в качестве одного из вариантов более глобальной системной заботы о здоровье предложила Ice bath Recovery — процедуру, объединяющую дыхательные практики, погружение в ледяную ванну (контролируемую криостимуляцию) и последующий инфракрасный прогрев. И это не просто «модная услуга», а эффективный, научно обоснованный протокол восстановления ресурсов организма.
«Идти не туда, где модно, а туда, где вам предложат персональную стратегию долголетия через движение» предлагают Наталья Борова и Юлия Федорова, руководители маркетинга и PR-студии «Пилатес РМК» | Pilates RCC. Ядром этой персональной стратегии может быть осознанная
работа с телом. Но в контексте долголетия важен не столько объем мышц, сколько их функциональность: сила нижних конечностей, скорость ходьбы, координация и баланс. Достигнуть равновесия между силой и функциональностью тела в долгосрочной перспективе призваны тренировки по пилатесу и новые методики. Например, уже доступный в студии «Пилатес РМК» | Pilates RCC метод Gyrotonic. Это комплекс упражнений, построенный на круговых, волнообразных и спиралевидных движениях. Каждая тренировка подстраивается не только под задачи, самочувствие, уровень подготовки клиента, но и под его тип дыхания и частоту сердечных сокращений, развивая силу и баланс без ударной нагрузки на суставы, — то, что нужно человеку, планирующему оставаться активным и в семьдесят, и в восемьдесят лет. В дальнейшем студия «Пилатес РМК» | Pilates RCC планирует внедрять еще больше форматов тренировок, омолаживающих через движение.
Блок второй
О чем (не) говорят мужчины
Вторая часть тематического дня Pro-Age & Longevity была полностью посвящена мужскому здоровью — теме, которая по-прежнему остается недостаточно обсуждаемой. Мужчины реже обращаются к врачам в профилактических целях и чаще откладывают решение проблем со здоровьем до появления выраженных симптомов.
Алексей Терехов, врач — уролог-андролог, хирург клиники «УГМК-Здоровье», разрушил главный мужской страх перед кабинетом врача: «Профилактика больше не выглядит как бесконечный список анализов. Персонализированная диагностика позволяет выстроить маршрутизацию так, чтобы мужчина тратил минимум времени и получал максимум конкретики».
Инновационные технологии, которые сегодня используют врачи «УГМК-Здоровье» (некоторые из них уникальны для России), с подтвержденными исследованиями результатами, позволяют привести в норму мужское здоровье, вести полноценную жизнь и испытать счастье отцовства.
Но, как известно, предупредить болезнь гуманнее, чем ее потом лечить. О роли физической активности для мужского здоровья и долголетия напомнила врач, сердечно-сосудистый хирург, нутрициолог Екатерина Осипова. По ее словам, качественное движение необходимо для стабилизации обмена веществ, нормализации уровня половых гормонов, повышения чувствительности к инсулину и выработки гормона роста — залога молодости. Для мужчин дефицит эстрогена и тестостерона одинаково опасен и приводит к развитию хронических заболеваний и сокращению продолжительности жизни.
Но чрезмерные нагрузки могут возыметь обратный эффект и усугубить гормональный дисбаланс, поэтому после 40 лет лучше выбирать сбалансированные виды физической активности. В частности, занятия пилатесом — это одна из самых полезных и эффективных привычек заботиться о себе, по мнению доктора. Уникальная спортивная методика, изначально созданная мужчиной и для мужчин, помогает поддерживать в должном состоянии мышечный корсет и фасциальную ткань, что непосредственно влияет на качество жизни человека: общее оздоровление всех систем организма, уровень энергии, свободу движения без боли и зажимов, психоэмоциональное состояние.
«Долголетие начинается не с лечения болезни. Оно начинается с того момента, когда вы решили не дать ей появиться», — считает врач-кардиолог, к.м.н., врач высшей категории Анна Исаева. Тем более что свременные технологии позволяют не дожидаться инфаркта, инсульта, диабета, сердечной недостаточности и потери функциональности, выявляя риск задолго «до». Коронарный кальций на КТ, УЗИ сосудов, регулярный контроль давления, липопротеида и субклинический атеросклероз, углеводный обмен и уровень глюкозы, инкретиновая терапия и статины — эти термины звучат сухо, но говорят о главном: правильно подобранная стратегия сохранения здоровья позволяет мужчине держать под контролем время и внутренние ресурсы.
В продолжение разговора на языке жестких метрик Татьяна Казаева, врач-терапевт, кардиолог, липидолог, аритмолог клиники «УГМК-Здоровье», также акцентирует внимание на системном взгляде на мужской организм: «Первым маркером сердечно-сосудистой патологии часто является… эректильная дисфункция. Именно этот симптом может помочь вовремя определить риск инфаркта и все исправить. Мужской организм кричит о проблеме через либидо за несколько лет до того, как начнет болеть сердце». Возникают жалобы, появляется дискомфорт — не торопитесь покупать «тестостероновые бустеры» из рекламы. Единственно правильным решением будет сдать анализы и обсудить результаты с квалифицированным врачом. Только специалист может составить индивидуальный сценарий лечения или профилактики с учетом в том числе гормонального статуса и семейного аудита рисков: статины, «интеллектуальные» препараты, а может быть, просто коррекция питания с достаточным количеством клетчатки и кисломолочных продуктов, которое напрямую влияет на сосудистый возраст, и… баня.
О ее значимости в системе мероприятий по укреплению здоровья рассказал Антон Жуков, директор банного комплекса «Сандуны Урал». По его наблюдениям, баня давно уже перестала быть только местом шумных застолий: «Запрос наших гостей изменился: раньше приходили за бытовой гигиеной или отметить компанией событие, а сейчас приходят за перезагрузкой и восстановлением, ведь энергия и работоспособность — главный капитал».
Целебные парения, контрастные обливания, массаж, иммунные шоты — баня как образ жизни создает идеальную среду для регенерации мышц и суставов, укрепляет сосудистую систему, помогает поддерживать гибкость и эластичность тканей, выводя молочную кислоту, снижает уровень кортизола, способствует нормализации биоритмов и глубокому восстановлению нервной системы. Баня становится тем самым психологически комфортным, «нейтральным» пространством без строгих диагнозов, где есть возможность услышать свой организм и сделать осознанный шаг к регулярной профилактике и долголетию.
Но, как бы далеко ни шагнули технологии искусственного интеллекта, пептидная терапия, методы липидологии, они остаются лишь инструментами. Самый важный шаг должен сделать сам человек. Активное долголетие невозможно купить в аптеке или собрать в конструкторе умных гаджетов. Оно начинается с привычки воспринимать собственное тело не как данность, а как ресурс, которым необходимо грамотно управлять.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 24