Тихий люкс

Покупая вещь, человек не всегда осознанно выбирает определенную идентичность. Но гардероб постепенно начинает ее отражать. Иногда мы выбираем одежду, потому что она соответствует нашему представлению о себе. Иногда — потому что хотим приблизиться к человеку, которым пока только становимся. И это уже совсем другая история, чем простое желание купить дорогую вещь.