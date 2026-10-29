Тихий люкс
Стилист Леся Пятибратова о том, как меняются визуальные коды статуса у состоятельных мужчин
Есть забавный парадокс: чем дороже может быть мужской гардероб, тем меньше в нем иногда хочется видеть очевидные признаки дороговизны. Кашемир вместо логотипа, мягкий пиджак вместо костюма с подчеркнуто широкими плечами, обувь, стоимость которой не получится определить с первого взгляда...
Однако не стоит торопиться с выводами. Отсутствие логотипа еще не делает мужчину обладателем безупречного вкуса. Как и заметная марка не превращает его автоматически в человека, которому необходимо что-то доказать окружающим.
Довольно странным кажется то, как часто мы пытаемся диагностировать чужую уверенность по одежде. Мужчина носит часы, которые невозможно не заметить, — значит, демонстрирует состоятельность. Выбирает неприметный кашемировый джемпер — значит, уже перерос потребность производить впечатление. Удобная схема. Только к реальным людям она имеет довольно опосредованное отношение.
Одежда действительно многое сообщает о человеке. Но вот что именно — зависит не только от самой вещи, но и от того, кто ее носит, куда он в ней приходит и перед кем хочет оказаться понятным.
Еще несколько десятилетий назад мужской статус считывался гораздо прямолинейнее. Костюм, часы, обувь, качество посадки — все это помогало определить положение человека в профессиональной и социальной иерархии. В 80-е, когда финансовая индустрия и корпоративная культура стали особенно влиятельными, мужской силуэт буквально «занимал пространство»: широкие плечи, объемный пиджак, жесткая конструкция. Внешний образ фактически должен был транслировать ощущение власти.
Затем к этому языку добавились узнаваемые дизайнерские марки. Логотип оказался удобным способом сообщить о стоимости вещи без дополнительных объяснений. Не нужно разбираться в ткани, конструкции или истории бренда — достаточно считать знак.
Однако, когда этот символ становится доступен для массового распознавания, он теряет часть своей исключительности. И тогда на первый план выходят другие опознавательные коды.
Посадка пиджака. Ширина брюк. Пластика ткани. То, как выглядит плечо, как ложится рукав, как материал движется вместе с телом. Вроде бы мелочи. Но именно они часто определяют, выглядит ли дорогая одежда убедительно или просто дорого стоит.
В этом, кстати, и заключается одна из самых неприятных для покупателя особенностей люкса: цена не гарантирует хороший визуальный результат. Можно надеть вещи известных марок и получить образ, в котором все спорит друг с другом. А можно собрать комплект без единого заметного логотипа, который будет выглядеть гораздо точнее и интереснее.
Дело не в магии хорошего вкуса и не в том, что состоятельный мужчина обязательно должен разбираться в моде. Дело в соответствии. Вещь должна работать на конкретную фигуру, образ жизни, характер и задачу. И если она этого не делает, стоимость ее остается просто цифрой на ценнике.
Обратимся к таким известным брендам, как Loro Piana, Brunello Cucinelli или ZEGNA. Все три марки бесспорно ассоциируются с качеством, дорогими материалами и сдержанной мужской элегантностью.
Но если присмотреться, их визуальный язык различается.
У Loro Piana особенно важны материал и его тактильные свойства. Качество здесь не обязательно нуждается в декоративном подтверждении: оно раскрывается через ткань, ее мягкость, фактуру и поведение. Brunello Cucinelli предлагает другую интонацию — расслабленную элегантность, в которой дорогой гардероб не выглядит исключительно парадным. ZEGNA же опирается на текстильную экспертизу и портновскую традицию, адаптируя их к современному мужскому стилю.
И вот здесь уже интереснее говорить не о том, какая марка дороже или престижнее. Гораздо важнее, какой образ мужчины стоит за каждой из этих эстетик. Насколько он формален? Как относится к правилам? Что для него означает элегантность — строгость, непринужденность, интеллектуальность, внимание к деталям?
Покупая вещь, человек не всегда осознанно выбирает определенную идентичность. Но гардероб постепенно начинает ее отражать. Иногда мы выбираем одежду, потому что она соответствует нашему представлению о себе. Иногда — потому что хотим приблизиться к человеку, которым пока только становимся. И это уже совсем другая история, чем простое желание купить дорогую вещь.
Представьте мужчину, который много лет строил карьеру в корпоративной среде. Строгий костюм был для него не просто дресс-кодом, а частью профессиональной роли. Он привык выглядеть определенным образом и знает, какое впечатление производит. Затем меняется его работа, он открывает собственный бизнес, начинает общаться с другой аудиторией. Прежний гардероб вроде бы остается качественным, но уже не вполне соответствует новой жизни.
Что делать? Купить джинсы, трикотаж и свободные брюки — и считать вопрос решенным?
Не совсем. Вместе с формальностью можно потерять ощущение собранности, которое раньше давал костюм. А непривычная свобода может восприниматься как небрежность, хотя именно к ней человек и стремился. Внешне задача выглядит простой: обновить гардероб. По сути же речь идет о переходе из одной социальной роли в другую.
Именно поэтому одежда иногда так долго не отпускает нас из прошлого. Она напоминает о периоде, когда мы добивались признания, осваивали профессию, пытались соответствовать ожиданиям. И даже когда обстоятельства меняются, привычный визуальный код продолжает поддерживать предыдущую версию человека.
Состоятельные мужчины здесь не исключение. Более того, чем сильнее профессиональная идентичность связана с внешним образом, тем сложнее бывает от нее отказаться. Костюм может давно перестать быть необходимым, но продолжать давать ощущение защищенности. Или, наоборот, человек может выбирать расслабленную одежду, потому что хочет избавиться от образа, который слишком долго был обязан поддерживать.
Поэтому было бы наивно считать, что тихий люкс появился исключительно из-за изменения моды. Меняется не только эстетика. Меняется отношение к тому, что одежда должна сообщать о своем владельце.
Для одного мужчины важно, чтобы его статус считывался быстро. Для другого важнее, чтобы его правильно поняли те, чье мнение действительно имеет значение. Третий вообще не хочет превращать одежду в постоянный комментарий к собственным достижениям. Но и здесь есть тонкость. Сдержанность тоже может быть демонстративной.
Отсутствие логотипа не отменяет социального сигнала. Чтобы распознать дорогую ткань, оценить конструкцию пиджака или понять, почему определенная модель обуви интересна знатокам, нужно обладать соответствующими знаниями. Получается, что сообщение никуда не исчезает. Просто теперь оно адресовано не всем.
Внешне такой гардероб может выглядеть почти обыкновенным. Но его непринужденность часто оказывается результатом очень точного выбора. И чем меньше очевидных маркеров, тем больше значение деталей, которые способен оценить подготовленный взгляд.
В этом и заключается парадокс тихой роскоши: она вроде бы предлагает отказаться от демонстрации, но сама может стать еще более тонким способом обозначить принадлежность к конкретному кругу. Просто вместо узнаваемого знака используется знание кода.
Было бы не совсем корректно противопоставлять заметную роскошь и тихий люкс как правильное и неправильное. Один мужчина выбирает выразительные аксессуары, потому что ему действительно нравится такой визуальный язык. Другому важно подчеркнуть профессиональное положение. Третий устал от необходимости подтверждать свою состоятельность. Четвертый предпочитает сдержанность, потому что именно так принято в его окружении. Внешне решения могут выглядеть похоже, но за ними стоят разные мотивы. И было бы странно считать один вариант признаком уверенности, а другой — признаком ее отсутствия.
Гораздо интереснее понять, какую задачу мужчина решает с помощью одежды. Хочет ли он подчеркнуть принадлежность к определенной среде? Выстроить дистанцию? Выглядеть современнее? Сохранить ощущение авторитета, но избавиться от излишней официальности? Или просто перестать одеваться так, как от него ожидают?
Последний вариант, кстати, не всегда означает отказ от статуса. Иногда человеку по-прежнему важно выглядеть состоятельным, но уже не хочется делать это привычным способом. Он не отказывается от визуального впечатления — он меняет его язык.
И здесь личный выбор выходит за пределы вопроса «что купить». Необходимо разобраться, какие элементы гардероба действительно соответствуют конкретному человеку, а какие продолжают обслуживать давно сложившиеся представления о том, как должен выглядеть успешный мужчина.
Важно помнить, что статусный гардероб не обязан кричать о стоимости каждой вещи. Но и специально оставаться незаметным он не обязан. Сдержанность не является универсальным признаком хорошего вкуса, как и выразительность не означает отсутствия меры.
В итоге важна не степень заметности одежды, а то, насколько органично она работает на своего владельца. Когда качество, силуэт и детали поддерживают его образ жизни и профессиональную роль, одежда перестает быть обязательным доказательством состоятельности. Она становится инструментом, которым человек умеет пользоваться.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 20