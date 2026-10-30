Сила символа
В новой версии культовой коллекции Zero итальянский бренд Montegrappa обращается к древнему символу медицины, превращая его в деталь современного дизайна
В мире дорогих аксессуаров значение имеет не только форма, но и история, которую способен рассказать предмет. В коллекции Zero Caduceus бренд Montegrappa обращается к одному из самых узнаваемых символов — кадуцею, жезлу с двумя змеями, — и помещает его в контекст современного дизайна.
За основу взята коллекция Zero, одна из наиболее узнаваемых линий бренда.
Ее характер определяют строгий силуэт, лаконичная геометрия и выразительная работа с фактурами. В новой интерпретации к этой сдержанной эстетике добавляется деталь с собственной историей: карманный клип с палладиевым покрытием, выполненный в форме кадуцея.
Сам символ гораздо старше современной медицинской эмблематики.
В античной традиции кадуцея связывали с Гермесом — покровителем торговли, путешествий и переговоров. Согласно мифу, две змеи, обвившие жезл, стали знаком примирения. Позднее этот образ получил и другие трактовки, в том числе закрепился в визуальной культуре, связанной с медициной.
Именно здесь возникает интересный нюанс: кадуцей часто принимают за посох Асклепия — жезл с одной змеей, который в античной традиции символизировал врачевание. В Zero Caduceus эта историческая двойственность не становится предметом спора, а превращается в часть визуального языка вещи.
Клип здесь не просто функциональная деталь. Он задает предмету характер и одновременно работает как знак принадлежности к определенному профессиональному миру. Коллекция посвящена людям, чья работа связана с медициной, здоровьем и заботой о других, однако ее символика считывается шире — как отсылка к знаниям, ответственности и искусству сохранять равновесие.
Zero Caduceus — пример того, как одна деталь способна изменить прочтение всей вещи. Лаконичный предмет получает собственный сюжет, а знакомый символ становится частью современной культуры повседневной роскоши.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 15