Сила символа

Клип здесь не просто функциональная деталь. Он задает предмету характер и одновременно работает как знак принадлежности к определенному профессиональному миру. Коллекция посвящена людям, чья работа связана с медициной, здоровьем и заботой о других, однако ее символика считывается шире — как отсылка к знаниям, ответственности и искусству сохранять равновесие.