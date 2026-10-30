Слово редактора
Мужчина сегодня все чаще выбирает не скорость, а глубину. Не количество впечатлений, а их качество. В мире, где почти все можно оцифровать, ускорить и измерить, особую ценность приобретают вещи, которые возвращают нас к физическому опыту: бумажная книга, письмо от руки, механика хорошей ручки, снимок на пленку. Это не столько ностальгия по прошлому, сколько желание снова чувствовать настоящее.
В этом номере «Коммерсантъ.Стиль. Мужчины» мы говорим о возвращении аналогового — и о том, как меняется представление о роскоши. Она все реже нуждается в демонстрации: сегодня ее язык — сдержанность, точность выбора и внимание к деталям. В мужском гардеробе это выражается в эстетике тихой роскоши, в отношении к вещам, рассчитанным на долгую жизнь.
Не меньше внимания мы уделяем самому человеку: мужскому здоровью, долголетию, биохакингу и косметологии. Разговор с пластическим хирургом Дмитрием Бузовым — о внешности без предубеждений, а большой материал о лонжевити — о времени как о ресурсе, которым можно учиться управлять.
Наконец, в номере есть разговор с Ляйсан Утяшевой о спектакле «Ноль» и состоянии обнуления. Возможно, именно с него и стоит начать: чтобы двигаться дальше, иногда необходимо остановиться, пересмотреть привычное и освободить место для нового.
В конце концов, современная роскошь — это не только то, что мы можем себе позволить. Это еще и право выбирать, чему отдавать свое время, внимание и жизнь.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 8