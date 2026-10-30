Самарская область вошла в пятерку крупнейших производителей тыквы в ПФО
Урожай тыквы в Приволжском федеральном округе в этом году может составить 250 тыс. тонн, прогнозируют аналитики Центра устойчивого развития Россельхозбанка.
В прошлом году в округе собрали 247 тыс. тонн тыквы, что на 37% больше, чем в 2024 году.
«Округ лидирует в России по объему урожая и темпам его роста, обеспечивая больше трети общероссийского сбора. За год урожай тыквы в Приволжье вырос на 67 тыс. тонн, а доля округа в российском сборе увеличилась с 30% до 35%»,— говорится в сообщении Россельхозбанка.
Больше всего тыквы собрали в Саратовской области (почти 88 тыс. тонн). Второе место в ПФО занял Татарстан (51 тыс. тонн). В пятерку крупнейших производителей округа вошли Башкортостан (20,5 тыс. тонн), Оренбургская область (около 20 тыс. тонн) и Самарская область (13 тыс. тонн).