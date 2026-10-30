Самарская область вошла в пятерку крупнейших производителей тыквы в ПФО

«Округ лидирует в России по объему урожая и темпам его роста, обеспечивая больше трети общероссийского сбора. За год урожай тыквы в Приволжье вырос на 67 тыс. тонн, а доля округа в российском сборе увеличилась с 30% до 35%»,— говорится в сообщении Россельхозбанка.