В Ярославской области выросло производство молока
В январе—сентябре 2026 года в Ярославской области произвели 317,1 тыс. тонн молока — на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Ярославльстат.
Основной объем обеспечили сельскохозяйственные организации — 298 тыс. тонн. На крестьянские (фермерские) хозяйства пришлось 6,4 тыс. тонн, на хозяйства населения — 12,7 тыс. тонн.
Производство скота и птицы на убой за этот период составило 69,5 тыс. тонн, что на 0,3% больше прошлогоднего показателя. Из них 63,2 тыс. тонн пришлось на сельхозорганизации.
Ранее, «Ъ-Ярославль» писал, что сельхозорганизации Ярославской области в январе—сентябре 2026 года произвели 602 млн яиц — на 64,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.