Производство яиц в Ярославской области сократилось почти втрое
Сельхозорганизации Ярославской области в январе—сентябре 2026 года произвели 602 млн яиц — на 64,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Ярославльстат.
Наиболее заметное снижение наблюдалось уже в начале года. В первом квартале выпуск яиц составил 208,1 млн штук против 530,5 млн годом ранее. В январе произвели 72,2 млн яиц, в феврале — 63,2 млн, в марте — 72,7 млн.
При этом производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за девять месяцев увеличилось на 0,5%, до 63,2 тыс. тонн. Выпуск молока вырос на 3,3%, до 298 тыс. тонн.
Резкое снижение производства яиц происходит на фоне приостановки отгрузок продукции птицефабрикой «Волжанин» в декабре 2025 года. Предприятие в Рыбинском округе — один из крупнейших производителей куриного яйца в стране. В марте 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что фабрика возобновляет работу и будет постепенно наращивать объемы производства. Официальные причины приостановки отгрузок ранее не назывались.