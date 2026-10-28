Производство яиц в Ярославской области сократилось почти втрое

Резкое снижение производства яиц происходит на фоне приостановки отгрузок продукции птицефабрикой «Волжанин» в декабре 2025 года. Предприятие в Рыбинском округе — один из крупнейших производителей куриного яйца в стране. В марте 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщил, что фабрика возобновляет работу и будет постепенно наращивать объемы производства. Официальные причины приостановки отгрузок ранее не назывались.