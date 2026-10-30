Госэкспертиза одобрила проект строительства межвузовского кампуса в Томске
Госэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации на строительство межвузовского кампуса в Томске. Основной этап работ начнется после оформления необходимого разрешения на строительство, сообщила пресс-служба правительства региона.
Готовность строительной площадки на данный момент составляет 53%. В начале октября в связи с продлением срока проведения госэкспертизы подготовительные работы на площадке были приостановлены. Приступить к основному этапу строительства планировалось в ноябре.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «Томский студенческий кампус» (принадлежит ГК «Гранит» и Газпромбанку). Завершение всех этапов строительства и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в 2030 году.
Соглашение о реализации проекта было подписано в 2019-м. Предельная стоимость строительства оценивалась в 52,1 млрд руб. В марте этого года, как писал «Ъ-Сибирь», стало известно о том, что строительство кампуса планируется проводить в несколько этапов. Соответствующее решение областные власти рассматривали в связи с высокой нагрузкой на региональный бюджет.
В мае 2025 года руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина говорила о том, что кампус в Томске начнут возводить в 2026 году с вводом в эксплуатацию в 2027-м.