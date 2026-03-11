Студенческий кампус в Томске планируют строить поэтапно из-за нагрузки на бюджет

Строительство студенческого кампуса в Томске планируется проводить в несколько этапов. Соответствующее решение власти региона рассматривают в связи с высокой нагрузкой на областной бюджет, сообщил журналистам заместитель губернатора региона Алексей Кондратьев.

«Если реализовывать сегодня кампус в полном объеме на 6 тыс. мест, то это очень большие затраты для бюджета Томской области. Мы ограничены федеральным грантом, который предусмотрен в 18 млрд руб. Все остальные средства — фактически кредитные. Концессионер принимает на себя кредит, но по окончании строительства возврат средств — это обязательства концедента»,— сказал господин Кондратьев.

По его словам, на первом этапе проекта планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и общежития, рассчитанные на 3130 мест. Замгубернатора уточнил, что на данный момент ведется госэкспертиза проекта, которая должна завершиться до конца августа этого года. Ожидаемый срок запуска строительных работ — 2027 год. Завершить их полностью планируется до 2030 года.

Ранее уже обсуждалась реализация проекта в несколько этапов. В рамках первой очереди тогда предлагалось построить пять секций комплекса общежитий площадью более 18 тыс. кв. м, вместимостью примерно на 740 проживающих.

В мае 2025 года, как писал «Ъ-Сибирь», руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина говорила о том, что кампус в Томске начнут возводить в 2026 году с вводом в эксплуатацию в 2027-м. До этого работы были запланированы на осень 2025 года. Стоимость проекта ранее оценивалась в 52 млрд руб. Концессионное соглашение было заключено с правительством Томской области и ООО «Томский студенческий кампус» (принадлежит ГК «Гранит» и Газпромбанку).

Александра Стрелкова