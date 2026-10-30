В Оренбурге будут судить экс-главу дорожного управления за взятку в виде дома

Следователи установили, что Сербин получил от Скляренко взятку в особо крупном размере: второй фигурант передал ему жилой дом из клееного бруса общей стоимостью более 9,7 млн руб. Вознаграждение предназначалось за действия в пользу предпринимателя и его организации, а также за общее покровительство и попустительство при выполнении ООО «Новотэкс» работ по капремонту дорог в регионе.