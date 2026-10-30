В Оренбурге будут судить экс-главу дорожного управления за взятку в виде дома
В Ленинский районный суд Оренбурга поступило уголовное дело в отношении бывшего директора ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области» Дмитрия Сербина и руководителя ООО «Новотэкс» Павла Скляренко. Фигурантам вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 30 октября.
Следователи установили, что Сербин получил от Скляренко взятку в особо крупном размере: второй фигурант передал ему жилой дом из клееного бруса общей стоимостью более 9,7 млн руб. Вознаграждение предназначалось за действия в пользу предпринимателя и его организации, а также за общее покровительство и попустительство при выполнении ООО «Новотэкс» работ по капремонту дорог в регионе.
На данный момент дело передали в суд для решения вопроса о назначении заседания.
Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в производстве суда уже находится другое уголовное дело в отношении Сербина и Скляренко и еще одного фигуранта. Их обвиняют в хищении денег у компании «Оренбургремдорстрой». Следствие считает, что обвиняемые обманули руководство путем заключения липовых договоров с ООО «Ренова» и ООО «Новотекс». Сумма хищений превысила 144,8 млн руб.