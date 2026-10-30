В Оренбуржье отменили заправку по четным и нечетным дням

С 30 октября в Оренбуржье отменяются правила заправки по четным и нечетным числам (ранее подобное ограничение ввели 12 августа), также автомобилистам снова разрешили набирать топливо в канистры. При этом сохраняется ограничение — не более 50 литров в городе и 200 литров на трассе.