В Оренбуржье отменили заправку по четным и нечетным дням
Ограничение на отпуск топлива по номерам действовало больше двух месяцев
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил об отмене заправки в регионе по четным и нечетным номерам автомобилей. Информация размещена в канале губернатора в Мах.
Господин Солнцев отметил, что власти ежедневно собирают данные о завозе ГСМ в регион и поддерживают связь с российскими топливными компаниями. Обстановка, по словам губернатора, становится спокойнее благодаря перераспределению транспортных потоков и логистики.
С 30 октября в Оренбуржье отменяются правила заправки по четным и нечетным числам (ранее подобное ограничение ввели 12 августа), также автомобилистам снова разрешили набирать топливо в канистры. При этом сохраняется ограничение — не более 50 литров в городе и 200 литров на трассе.
«Не исключаю, что обстановка может измениться в любой момент и нам снова придется вернуться к прежнему режиму. Всех благодарю за понимание», — написал губернатор.