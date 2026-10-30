Дела о взыскании 80 млн рублей с нефтекамского завода пройдут без прокуратуры

Ранее Верховный суд Башкирии по двум искам бывшего замгендиректора НКМЗ Юрия Обозного взыскал с завода в общей сложности 16,8 млн руб. В сумму вошли авторские вознаграждения за изобретения и пени. Еще одно дело на 5,6 млн руб. рассматривается: 19 декабря 2025 года Нефтекамский горсуд взыскал эту сумму, однако суд апелляционной инстанции назначил экспертизу. В общей сложности бывший топ-менеджер пытается взыскать не менее 61 млн руб.