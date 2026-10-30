Дела о взыскании 80 млн рублей с нефтекамского завода пройдут без прокуратуры
Кировский районный суд Уфы не нашел поводов привлекать прокуратуру Башкирии к спорам о взыскании авторского вознаграждения с ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» (НКМЗ). Предприятие пыталось оспорить отказ надзорного ведомства выступить в гражданских делах со своим заключением.
Ранее Верховный суд Башкирии по двум искам бывшего замгендиректора НКМЗ Юрия Обозного взыскал с завода в общей сложности 16,8 млн руб. В сумму вошли авторские вознаграждения за изобретения и пени. Еще одно дело на 5,6 млн руб. рассматривается: 19 декабря 2025 года Нефтекамский горсуд взыскал эту сумму, однако суд апелляционной инстанции назначил экспертизу. В общей сложности бывший топ-менеджер пытается взыскать не менее 61 млн руб.
Настаивая на участии прокурора, предприятие заявляло, что исполнение решений судов довело завод до грани банкротства и уже потребовало сократить штат. По мнению руководства НКМЗ, в ходе рассмотрения гражданских дел суд и эксперты допустили нарушения, а Юрий Обозный, подавая иски, злоупотребил правом.
Прокуратура заявила, что судебные споры завода не относятся к категории дел, требующей принятия мер реагирования надзорного ведомства.
В иске к прокуратуре НКМЗ просил суд признать отказ ведомства незаконным и заставить вступить в гражданские дела, проведя проверку в отношении бывшего замгендиректора.
Кировский райсуд, отклоняя требования, отметил, что прокуратура не является органом, надзирающим за деятельностью судов. В целом, принятие мер реагирования является правом прокурора, а соответствующее решение принимается им по своему усмотрению, говорится в решении.
ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» производит оборудование для нефтегазовой отрасли. Учредителями являются АО «Силовые системы» и ООО «Проминвестпроект». По данным Rusprofile, в прошлом году выручка НКМЗ составила 1,9 млн руб., чистая прибыль — 654 тыс. руб.