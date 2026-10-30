Размер ипотеки в Челябинской области вырос на 13%

В среднем по стране в начале осени россиянам одобряли заем на жилье на 4,8 млн руб. За месяц показатель увеличился на 10,7%. По регионам наибольший рост среднего размера ипотечного кредита показали Воронежская (+15,5%), Оренбургская (+15,3%) и Волгоградская (+13,7%) области, а также Республика Башкортостан (+13,6%) и Алтайский край (+13,3%).