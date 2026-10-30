Mia Boyka, «Красный паша», «Салават Юлаев» и «Рождение империи»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 31 октября по 6 ноября
В Уфе с 31 октября по 6 ноября пройдут концерты Boulevard Depo, Зиниры и Ризата Рамазановых, шоу «Огни Анатолии», программа «О Родине, о счастье, о любви», выступления Mia Boyka, ансамбля «Алан», Рустама Гиззатуллина и фестиваль «Танец — душа народа». В театрах покажут спектакли «Сноха», «Красный паша», «Тополек мой в красной косынке», «Похищение девушки», «Всегда один» и «Буря». Из спортивных событий состоятся баскетбольный матч «Динамо» — «Темп-СУМЗ», а также хоккейные матчи «Салават Юлаев» — «Лада» и «Салават Юлаев» — «Автомобилист». В кинотеатрах Уфы три новинки: драма «Рождение империи», мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое» и фильм ужасов «Синистер. Дом мертвых».
Концерты
31 октября в «Огнях Уфы» выступит рэпер Boulevard Depo с программой «Тур а-ля карт». Главный экспериментатор рэп-кухни собирает в меню лучшие треки за 15 лет карьеры, новый материал — на десерт.
Во Дворце молодежи 31 октября выступят Зинира и Ризат Рамазановы с новой концертной программой. В каждой песне артистов заложена определенная история — радость, любовь, дружба, преданность, а бывают и нотки грусти, но неизменно одно: каждая из них близка по духу слушателям, в каждой можно найти что-то только свое, душевное и сокровенное.
1 ноября в «Огнях Уфы» покажут всемирно известное танцевальное шоу «Огни Анатолии». Проект, ставший культурным символом Турции, объединил в одном сценическом действии древние традиции, современную хореографию и живую энергетику Востока. В основе шоу — синтез народных танцев Анатолии, классического балета и современной пластики, а музыкальное сопровождение сочетает этнические мотивы, симфоническое звучание и современную аранжировку.
3 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета прозвучит концертная программа «О Родине, о счастье, о любви», объединившая бессмертные мелодии советской и башкирской песенной классики. В программе: песни Александры Пахмутовой, Матвея Блантера, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Евгения Птичкина, а также Загира Исмагилова, Нура Даутова, Наримана Сабитова, Рустема Яхина, Рафика Сальманова и Рима Хасанова.
Mia Boyka выступит 3 ноября в «Огнях Уфы». Певица, телеведущая, актриса и общественный деятель, автор песен, которые не раз попадали на вершины топ-чартов страны. Ее песни занимают лидирующие позиции музыкальных чартов страны, а сама Mia является самой прослушиваемой исполнительницей в России по данным сервиса «Я.Музыка» в 2026 году.
5 ноября в Городском дворце культуры выступит Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан». Коллектив был создан в 1938 году, и уже 85 лет поколения артистов продолжают и развивают лучшие традиции осетинской хореографии.
6 ноября в «Максимилиансе» пройдет концерт Рустама Гиззатуллина. В программе — любимые хиты и новые композиции: звучание народных мотивов в современной аранжировке, лирические мелодии и энергичные ритмы, способные зажечь зал.
6 ноября в ГКЗ «Башкортостан» состоится фестиваль «Танец — душа народа». Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и Государственный ансамбль танца «Марий Эл» выступят в рамках Международного фестиваля хореографического искусства. Зрителей ждет погружение в культуру марийского народа через хореографические композиции ансамбля «Марий Эл»: «Кандыра», «Хитрый Миклай», «Девичий пир» и другие, а также легендарные номера ансамбля Файзи Гаскарова из программы «Танцы народов мира».
Спектакли
31 октября в Театре драмы имени Гафури покажут спектакль «Сноха» по одноименному произведению Загиды Мусиной. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала прожить с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках и нужно быть сильнее обстоятельств, ведь счастье не наступит никогда, если его откладывать на потом.
3 ноября в Театре драмы имени Гафури можно будет увидеть спектакль «Красный паша» по пьесе Нажиба Асанбаева. Главный герой — партийный и государственный деятель, ставший первым полномочным представителем СССР в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока, Карим Хакимов, чья судьба и описана в пьесе.
3 ноября в Молодежном театре состоится спектакль «Тополек мой в красной косынке». Глубокий смысл вложен в обычную, на первый взгляд, любовную историю. Найдут ли герои силы преодолеть предательство и ложь, сохранят ли чувства или покорятся воле Судьбы? Почему автор сравнил героиню с топольком — неприхотливым, терпеливым, умеющим в самые сложные времена быть гибким, не ломаться? Произведение заставляет задуматься, переосмыслить прожитые годы, признать и пересмотреть совершенные ошибки.
«Похищение девушки» произойдет 4 ноября в Театре драмы имени Гафури. В башкирском селе любимый праздник — сабантуй: молодежь затеяла игры, песни и пляски, старики вспоминают молодость. Главные герои — участники любовного треугольника: красавица Ямиля не отдает явного предпочтения ни пожарному Мухаметше, ни трактористу Кутлуахмету, и Кутлуахмет решается на отчаянный шаг — похитить любимую девушку.
В Молодежном театре 4 ноября покажут «Всегда один». Главный герой Коляй Коляич живет уединенной скучной жизнью в своем заброшенном поместье, и вдруг в один из дней к нему является его жена, но Коляй Коляич уверен, что никогда не был женат, — с этого момента начинаются его невероятные приключения и путешествия.
5 ноября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Буря». Безлюдный сказочный остров, который некогда принадлежал злой колдунье Сикораксе и ее сыну Калибану. Светлый дух воздуха Ариэль стал жертвой ее мрачной злобы. Волею судеб сюда попадает миланский герцог Просперо, лишенный трона и изгнанный из Милана своим властолюбивым братом Антонио. Силою магических чар он подчинил себе мрачного Калибана, а Ариэля сделал своим верным помощником.
Спорт
1 ноября в спортивном комплексе «Динамо» уфимский баскетбольный клуб «Динамо» встретится с «Темпом-СУМЗ» из Ревды.
4 ноября на «Уфа-Арене» хоккейный клуб «Салават Юлаев» примет «Ладу» из Тольятти, а 6 ноября — «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Кино
В кинотеатрах Уфы покажут три кинопремьеры.
Исторический фильм «Рождение империи». Фильм рассказывает о ключевом периоде правления Петра I — от поражения под Нарвой до победы в Полтавской битве, о том, как он провел реформы в стране и армии, вел Северную войну, и в итоге добился провозглашения России империей. В ролях: Александр Горбатов, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Ксения Утехина.
Мультфильм «Барашек Шон и Чудище Лохматое». На ферме Мосси-Боттом перед Хэллоуином фермер случайно уничтожает урожай тыкв. Гениальный Барашек Шон решает исправить ситуацию с помощью науки, но эксперимент выходит из-под контроля: фермер исчезает, а в лесу появляется таинственное лохматое чудище. Шону, псу Битцеру и всей отаре придется спасать ферму.
Ужасы «Синистер. Дом мертвых». По сюжету Тари с дочерью заселяется в старый дом, чтобы подготовить его к продаже, но вскоре выясняется, что здание проклято и в нем обитает древний демон, охотящийся за детскими душами. Чтобы спасти дочь, Тари придется проникнуть в мир мертвых. В ролях: Лутеша, Шарифа Дааниш, Фирзана Алья, Сара Виджаянто, Вхани Дармаван и другие.