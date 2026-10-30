Mia Boyka, «Красный паша», «Салават Юлаев» и «Рождение империи»

31 октября в Театре драмы имени Гафури покажут спектакль «Сноха» по одноименному произведению Загиды Мусиной. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала прожить с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках и нужно быть сильнее обстоятельств, ведь счастье не наступит никогда, если его откладывать на потом.