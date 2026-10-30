В Дагестане проверят сроки строительства медучреждений и доступность лекарств
В Дагестане поручили усилить контроль за строительством объектов здравоохранения, лекарственным обеспечением и финансовым состоянием подведомственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В частности, власти проработают варианты строительства новой поликлиники в Каспийске, необходимость которой связана с ростом населения города. Кроме того, поручено подобрать земельные участки для медицинских объектов с учетом градостроительных норм, транспортной доступности и возможности подключения к инженерным сетям.
Отдельно рассмотрели задержки при строительстве учреждений здравоохранения. В частности, отставание от графика зафиксировали при возведении Ахтынской центральной районной больницы из-за корректировки проектно-сметной документации. Минздраву Дагестана поручено усилить контроль за проектированием и определить ответственных за нарушение сроков.
Ведомству также поручено ускорить подготовку планов финансового оздоровления подведомственных учреждений и повысить эффективность исполнения ими госзаданий.
Еще одним направлением контроля станет обеспечение лекарствами, прежде всего пациентов с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями, которым требуются дорогостоящие препараты. Ведомству поручено уточнить потребность в лекарствах и повысить точность формирования заявок.
Кроме того, Минздрав подготовит карты медико-демографических рисков по муниципалитетам, проанализирует показатели смертности и выезды жителей республики за пределы региона для получения высокотехнологичной медицинской помощи.