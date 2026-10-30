В Дагестане проверят сроки строительства медучреждений и доступность лекарств

В частности, власти проработают варианты строительства новой поликлиники в Каспийске, необходимость которой связана с ростом населения города. Кроме того, поручено подобрать земельные участки для медицинских объектов с учетом градостроительных норм, транспортной доступности и возможности подключения к инженерным сетям.