Бывших тюменских дорожных инспекторов будут судить за взятки на 3,5 млн рублей
Тюменский районный суд рассмотрит уголовное дело двух бывших сотрудников территориального отдела Госавтодорнадзора по Тюменской области и бывшего оператора весового контроля коммерческой организации. Они обвиняются во взяточничестве более чем на 3,5 млн руб., мошенничестве и отмывании денег, сообщили в прокуратуре региона.
Обвиняемые осуществляли весовой и габаритный контроль перевозок грузовиками на трассе Екатеринбург — Тюмень. Следствие установило, что с июня 2023 года по июль 2025 года на своем посту на 317 км за денежное вознаграждение они пропускали грузовики с превышением предельно допустимых габаритов, массы и нагрузки на ось. Транспорт проезжал через пост без процедуры взвешивания, что позволяло организациям-перевозчикам уклоняться от привлечения к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Этим инспекторы продолжили заниматься и после освобождения должностей — до октября 2025 года.
Один из соучастников, являвшийся оператором весового контроля, на полученные деньги купил автомобиль Infiniti QX 56 и зарегистрировал его на имя своей матери в целях легализации средств. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 8 млн руб. наложен арест — под него попали новая машина, нежилые помещения, земельные участки и деньги.