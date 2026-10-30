Бывших тюменских дорожных инспекторов будут судить за взятки на 3,5 млн рублей

Обвиняемые осуществляли весовой и габаритный контроль перевозок грузовиками на трассе Екатеринбург — Тюмень. Следствие установило, что с июня 2023 года по июль 2025 года на своем посту на 317 км за денежное вознаграждение они пропускали грузовики с превышением предельно допустимых габаритов, массы и нагрузки на ось. Транспорт проезжал через пост без процедуры взвешивания, что позволяло организациям-перевозчикам уклоняться от привлечения к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ. Этим инспекторы продолжили заниматься и после освобождения должностей — до октября 2025 года.