Уфимское «Динамо» вышло во второй раунд баскетбольного Кубка России
Во втором матче 1/16 финала мужского Кубка России по баскетболу уфимское «Динамо» на домашней площадке обыграло команду «Барнаул» со счетом 78:55. Таким образом, клуб из Уфы вышел в следующий раунд турнира.
Первый матч между командами, состоявшийся 7 октября в столице Алтайского края, закончился ничьей 83:83, поэтому был назначен ответный матч.
Во втором раунде Кубка России «Динамо» сыграет с клубом ЧБК из Челябинска. Первый матч 1/8 финала состоится 19 ноября в Уфе, ответный — 10 декабря в Челябинске.