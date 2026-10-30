Ярославскую компанию оштрафовали за использование обозначения «ЯМ&З»
Ярославское межрегиональное УФАС оштрафовало ООО «Ярославские Моторы и Запчасти» на 1,31 млн руб. за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщило управление.
Компания использовала сокращенное фирменное наименование «ЯМ&З», которое УФАС признало тождественным сокращенному наименованию ПАО «Автодизель» (ЯМЗ). Кроме того, общество размещало на товарах, печатях и сопроводительной документации обозначение ЯМЗ, тождественное товарному знаку «Автодизеля».
Комиссия управления установила, что эти действия вводят потребителей в заблуждение относительно принадлежности продукции, а также могут причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации «Автодизеля». Общество признали нарушившим п. 1 ст. 14.6 закона «О защите конкуренции».
К моменту вынесения решения компания устранила нарушение: изменила оттиски печатей и внешний вид шильдиков, удалила информацию с сайта и сменила сокращенное наименование на ООО «Ярославские Моторы и Запчасти».
Административный штраф назначен по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ за недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным использованием средств индивидуализации.
Как сообщал «Ъ-Ярославль» 8 октября, УФАС рассмотрело похожее дело по жалобе ПАО «Славнефть-ЯНОС». Управление признало использование ООО «Ярнефтеоргсинтез» сходного наименования и аббревиатуры «ЯНОС» заимствованием элементов индивидуализации конкурента. Компании предписали в течение месяца изменить название и прекратить использование обозначения «ЯНОС» на сайте и в документации. Материалы передали для возбуждения административного дела.