Ярославскую компанию оштрафовали за использование обозначения «ЯМ&З»

Комиссия управления установила, что эти действия вводят потребителей в заблуждение относительно принадлежности продукции, а также могут причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации «Автодизеля». Общество признали нарушившим п. 1 ст. 14.6 закона «О защите конкуренции».