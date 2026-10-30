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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Урал

Мэрия Екатеринбурга займется дольщиками заброшенного недостроя «Бажов House»

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов по итогам личного приема граждан поручил проработать механизмы помощи дольщикам заброшенного недостроенного комплекса «Бажов House», сообщили в городской администрации.

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Строить 17-этажное здание на улице Бажова, 166 застройщик «Энергоремстройкомплект» начал в 2016 году. По данным мэрии, сдать его планировали в 2017 году, но сроки неоднократно переносились, а в 2020 году строительные работы полностью остановились. В итоге объект оказался заброшен — на сегодня его готовность составляет 68%. В отношении застройщика было введено внешнее управление.
Поскольку по документам здание значится как нежилой объект — гостиничный комплекс с апартаментами, а не как многоквартирный жилой дом, покупатели не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, хотя многие приобретали помещения именно для проживания. «Идут судебные тяжбы между сторонами, ситуация сложная, но жителей не оставим один на один с проблемой. Сейчас важно возобновить работы на объекте, чтобы люди наконец смогли получить свои квадратные метры»,— сказал Рустам Галямов.
«Бажов House» планировали продать за 512 млн руб. в 2025 году, его общая площадь составляет 14,5 тыс. кв. м. При этом в 2021 году были задержаны 30 человек во время спецоперации — задержанные встречались из-за конфликта вокруг строительства комплекса. Среди них тогда якобы был криминальный авторитет Герман Гардт (известен как Гера с ЖБИ, скончался в 2021 году).
Ирина Пичурина