Мэрия Екатеринбурга займется дольщиками заброшенного недостроя «Бажов House»
Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов по итогам личного приема граждан поручил проработать механизмы помощи дольщикам заброшенного недостроенного комплекса «Бажов House», сообщили в городской администрации.
Строить 17-этажное здание на улице Бажова, 166 застройщик «Энергоремстройкомплект» начал в 2016 году. По данным мэрии, сдать его планировали в 2017 году, но сроки неоднократно переносились, а в 2020 году строительные работы полностью остановились. В итоге объект оказался заброшен — на сегодня его готовность составляет 68%. В отношении застройщика было введено внешнее управление.
Поскольку по документам здание значится как нежилой объект — гостиничный комплекс с апартаментами, а не как многоквартирный жилой дом, покупатели не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, хотя многие приобретали помещения именно для проживания. «Идут судебные тяжбы между сторонами, ситуация сложная, но жителей не оставим один на один с проблемой. Сейчас важно возобновить работы на объекте, чтобы люди наконец смогли получить свои квадратные метры»,— сказал Рустам Галямов.
«Бажов House» планировали продать за 512 млн руб. в 2025 году, его общая площадь составляет 14,5 тыс. кв. м. При этом в 2021 году были задержаны 30 человек во время спецоперации — задержанные встречались из-за конфликта вокруг строительства комплекса. Среди них тогда якобы был криминальный авторитет Герман Гардт (известен как Гера с ЖБИ, скончался в 2021 году).