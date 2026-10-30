Мэрия Екатеринбурга займется дольщиками заброшенного недостроя «Бажов House»

Поскольку по документам здание значится как нежилой объект — гостиничный комплекс с апартаментами, а не как многоквартирный жилой дом, покупатели не могут быть включены в реестр обманутых дольщиков, хотя многие приобретали помещения именно для проживания. «Идут судебные тяжбы между сторонами, ситуация сложная, но жителей не оставим один на один с проблемой. Сейчас важно возобновить работы на объекте, чтобы люди наконец смогли получить свои квадратные метры»,— сказал Рустам Галямов.