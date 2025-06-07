Недостроенный комплекс апартаментов в Екатеринбурге продают за 512 млн рублей

В Екатеринбурге на торгах планируют продать недостроенный комплекс «Бажов House». Как указано на сайте «Торги-ру», объект незавершенного строительства (обозначен как гостиница) на ул. Бажова, д. 166 продают за 512 млн руб. 17-ти этажное здание готово на 68%, его общая площадь составляет 14,5 тыс. кв. м. Указано, что реализация ограничена по времени до 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как писал портал 66.ру, строительство «Бажов House» началось в 2016 году. Строительство вело ООО «Энергоремстройкомплект», но работы были остановлены. Владельцы апартаментов требовали признать себя обманутыми дольщиками.

В 2021 году были задержаны 30 человек во время спецоперации. По данным СМИ задержанные встречались в ресторане на ул. Юмашева из-за конфликта вокруг строительства здания «Бажов House». Среди них тогда якобы был криминальный авторитет Герман Гардт (известен как Гера с ЖБИ, скончался в 2021 году).