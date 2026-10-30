У экс-главы челябинского фонда капремонта изымают активы на 350 млн рублей

По версии надзорного ведомства, эти активы были приобретены на неподтвержденные доходы в период с 2014 по 2025 годы, когда господин Тихоненко занимал руководящие должности в фонде. Речь идет об имуществе в Москве и Крыму, а также автомобилях премиум-класса, которые были оформлены на родственников и доверенных лиц экс-чиновника.