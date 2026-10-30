У экс-главы челябинского фонда капремонта изымают активы на 350 млн рублей
В собственность государства хотят обратить более 60 объектов недвижимости и автомобилей
Прокуратура Челябинской области обратилась в Советский районный суд Челябинска с иском об изъятии в доход государства имущества бывшего гендиректора регоператора капремонта Виктора Тихоненко и аффилированных с ним лиц. Как сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в правоохранительных органах, ведомство требует обратить в госсобственность более 60 объектов недвижимости и транспорта общей стоимостью порядка 350 млн руб.
По версии надзорного ведомства, эти активы были приобретены на неподтвержденные доходы в период с 2014 по 2025 годы, когда господин Тихоненко занимал руководящие должности в фонде. Речь идет об имуществе в Москве и Крыму, а также автомобилях премиум-класса, которые были оформлены на родственников и доверенных лиц экс-чиновника.
Ранее Виктор Тихоненко был задержан сотрудниками УФСБ по региону. На основании материалов контрразведки следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий и получении взяток (ст. 286 и 290 УК РФ). В настоящее время дело рассматривается в Центральном районном суде Челябинска.