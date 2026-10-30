В очереди на Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии скопилось более тысячи большегрузов
Более тысячи грузовых автомобилей ожидают выезда в Грузию по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди — 623 большегруза, еще 462 находятся на стоянках», — говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. Действующий пункт пропуска «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный на российско-грузинской границе, а значит, в узкое горное ущелье стекается весь транзит, который иначе пришлось бы распределять по соседним направлениям через третьи страны. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.