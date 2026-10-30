Кассовая выручка Дагестана за девять месяцев выросла на 5,2% до 189 млрд рублей

Выручка, отраженная через контрольно-кассовую технику в Дагестане, по итогам января–сентября 2026 года составила 189,1 млрд руб., сообщив региональному Управлению ФНС России об этом РБК Кавказ. Показатель на 5,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.