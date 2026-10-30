В Марий Эл Фонд развития промышленности пополнят на 1 млрд рублей
Средства позволят поддержать 27 инвестиционных проектов
В Марий Эл на докапитализацию Фонда развития промышленности направят 1 млрд руб. Планируется поддержать 27 инвестиционных проектов. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев по итогам заседания правительства.
Кроме того, на 2027 год региону одобрена субсидия Минпромторга в размере 100 млн руб. для возмещения предприятиям затрат на новое оборудование. В республике также прорабатывают создание четырех технопарков. Приоритетным направлением названа электронная промышленность.
Еще 1 млрд руб. предусмотрен на поддержку приоритетных отраслей через Фонд инвестиционного развития. Эти средства планируется направить на реализацию не менее 16 проектов.
Всего до 2036 года власти Марий Эл намерены реализовать 139 инвестиционных проектов общей стоимостью 68,6 млрд руб.