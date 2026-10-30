В Уфе за сутки более 400 раз нарушили ПДД

По данным пресс-службы ГАИ Уфы, 33 случая связаны с неиспользованием ремней безопасности, 24 водителя не уступили дорогу пешеходам, в 16 случаях они нарушили правила перевозки детей. Кроме того, к ответственности привлечены 26 пешеходов, нарушивших требования ПДД.