В Уфе за сутки более 400 раз нарушили ПДД
За сутки в Уфе зафиксировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали два человека. Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили 403 нарушения правил дорожного движения.
По данным пресс-службы ГАИ Уфы, 33 случая связаны с неиспользованием ремней безопасности, 24 водителя не уступили дорогу пешеходам, в 16 случаях они нарушили правила перевозки детей. Кроме того, к ответственности привлечены 26 пешеходов, нарушивших требования ПДД.
Полицейские задержали семь водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Двое из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, отметили в ГАИ.