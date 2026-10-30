В Ростове-на-Дону с 1 ноября изменят схемы движения автобусов №88 и №99
В рамках оптимизации маршрутной сети Ростова-на-Дону с 1 ноября 2026 года изменятся схемы движения двух муниципальных автобусов — №88 и №99. Об этом сообщили в администрации города.
Маршрут №88 будет ходить от Привокзальной площади по улице Большой Садовой, площади Карла Маркса, 20-й Линии, проспекту Шолохова до Центрального областного автовокзала — то есть получит прямую трассу между главными узлами прибытия и отправления: железнодорожным вокзалом и междугородней автобусной станцией на Шолохова.
Маршрут №99, напротив, обретает асимметрию: движение в направлении Главного автовокзала организуют от проспекта Будённовского по Большой Садовой до Привокзальной площади, а в обратную сторону — по Большой Садовой, Будённовскому, улице Московской (Центральный рынок), Темерницкой и снова по Будённовскому с возвратом на трассу маршрута.