В Ростове-на-Дону с 1 ноября изменят схемы движения автобусов №88 и №99

Маршрут №99, напротив, обретает асимметрию: движение в направлении Главного автовокзала организуют от проспекта Будённовского по Большой Садовой до Привокзальной площади, а в обратную сторону — по Большой Садовой, Будённовскому, улице Московской (Центральный рынок), Темерницкой и снова по Будённовскому с возвратом на трассу маршрута.