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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале по решению суда с кадастрового учета сняли два спорных участка

Кассационный суд оставил в силе судебные решения о признании отсутствующим права собственности на два земельных участка в Махачкале — решения вступили в силу после рассмотрения дела 28 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Первый участок площадью 450 кв. м расположен на улице 9-й Гражданской. Второй — площадью 502 кв. м — находится вдоль трассы в сторону аэропорта, на территории бывшего садоводческого товарищества «Перестройка-3», участок 157-а.
Помимо признания права собственности отсутствующим, суды предписали снять участки с государственного кадастрового учета.
Мария Хоперская