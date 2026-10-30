Реконструкцию Вавилова в Ростове-на-Дону обещают завершить в мае 2027 года

До конца 2026 года в мэрии планируют запустить движение по четырем полосам на участке от улицы Сосновой до кольцевой развязки Вавилова — Особенная — Королёва. Четыре полосы откроют и на самой кольцевой развязке. Это позволит закрыть 85% запланированных работ — статистика, которая к следующей перестановке сроков уже не раз успеет побывать и в отчётных презентациях, и в повестке жителей Суворовского.