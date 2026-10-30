Реконструкцию Вавилова в Ростове-на-Дону обещают завершить в мае 2027 года
Согласно информации МКУ ДИСОТИ администрации Ростова-на-Дону, завершение реконструкции дороги на улице Вавилова запланировано на май 2027 года. Строительные работы на объекте идут с начала 2023 года — и за это время сроки неоднократно сдвигались.
Введение развязки и расширения в эксплуатацию должно разгрузить Северное направление и микрорайон Суворовский — районы, чья транспортная нагрузка за годы стройки успела стать аргументом самих жителей в пользу ускорения работ.
По данным городских властей, первый этап реконструкции выполнен полностью. Сейчас реализуется второй, охватывающий участок от улицы Орбитальной до развязки пересечения Особенная — Королёва — фрагмент, на котором сходятся потоки сразу нескольких направлений и где, по логике проекта, сосредоточены основные точки роста пропускной способности.
До конца 2026 года в мэрии планируют запустить движение по четырем полосам на участке от улицы Сосновой до кольцевой развязки Вавилова — Особенная — Королёва. Четыре полосы откроют и на самой кольцевой развязке. Это позволит закрыть 85% запланированных работ — статистика, которая к следующей перестановке сроков уже не раз успеет побывать и в отчётных презентациях, и в повестке жителей Суворовского.
Завершение всех этапов реконструкции, включая благоустройство и нанесение дорожной разметки, планируется к маю 2027 года.