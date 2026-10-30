Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девушки на аварийном мосту на Дону

Инцидент произошел в январе 2026 года. Местная жительница ехала по аварийной переправе и не справилась с управлением — машина упала с моста в реку Тузлов, пострадавшая скончалась. Дорожные знаки и боковые ограждения на мосту появились только после происшествия, впоследствии движение и вовсе было приостановлено.