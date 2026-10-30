Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девушки на аварийном мосту на Дону
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели девушки в ДТП на аварийном мосту в станице Кривянской. Как сообщили в информационном центре федерального Следкома, глава ведомства взял дело на контроль после обращения, в котором автор выразил несогласие с ходом расследования.
Инцидент произошел в январе 2026 года. Местная жительница ехала по аварийной переправе и не справилась с управлением — машина упала с моста в реку Тузлов, пострадавшая скончалась. Дорожные знаки и боковые ограждения на мосту появились только после происшествия, впоследствии движение и вовсе было приостановлено.
Автор обращения сообщила главе СКР, что средства, выделенные на ремонт моста, потратили не по назначению, а работы были выполнены некачественно.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов, — говорится в публикации Информационного центра СК России.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.