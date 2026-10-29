На Кубани производство соков выросло на 26,8% за девять месяцев с начала года
Производство соков из фруктов и овощей в Краснодарском крае в январе—сентябре 2026 года увеличилось на 26,8%, до 208,8 млн условных банок. Выпуск консервированных овощей и грибов вырос на 16,4%, до 286,4 млн условных банок. Об этом говорится в материалах Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».
В то же время производство мясных полуфабрикатов сократилось на 37,1%, до 58,6 тыс. тонн, мясных консервов — на 26,4%, до 11,9 млн условных банок. Выпуск парного, остывшего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и других видов животных уменьшился на 16,4%, до 67,3 тыс. тонн. Производство охлажденного мяса птицы снизилось на 11,5%, до 56,8 тыс. тонн. При этом выпуск вареных колбас, включая фаршированные изделия, увеличился на 6,6%, до 19,9 тыс. тонн.
В рыбной промышленности выпуск переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков составил 20,4 тыс. тонн, увеличившись на 2%. В том числе производство рыбы, приготовленной или консервированной другими способами, икры и ее заменителей выросло на 4%, до 11,4 тыс. тонн.
В производстве растительных масел динамика различалась. Выпуск нерафинированных масел увеличился на 8,2%, до 636,2 тыс. тонн, тогда как производство рафинированных масел сократилось на 14,5%, до 203,2 тыс. тонн. Производство молока, кроме сырого, выросло на 8,8%, до 320,9 тыс. тонн, творога — на 15%, до 19,3 тыс. тонн. Выпуск сливочного масла снизился на 7,3%, до 8,6 тыс. тонн, сыров — на 1,4%, до 17,3 тыс. тонн. Производство кисломолочных продуктов, кроме творога и продуктов из него, практически не изменилось и составило 132,6 тыс. тонн.
Выпуск мороженого увеличился на 23,1%, до 61,4 тыс. тонн. Производство риса выросло на 12,7%, до 277,8 тыс. тонн, крупы — на 13,2%, до 323,1 тыс. тонн. Выпуск муки из прочих зерновых культур увеличился на 20,9%, до 31,2 тыс. тонн. При этом производство пшеничной и пшенично-ржаной муки сократилось на 2,3%, до 269,4 тыс. тонн.
Производство белого сахара увеличилось на 17,2%, до 844,6 тыс. тонн, хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 1,1%, до 158,3 тыс. тонн. Выпуск мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных снизился на 13,1%, до 14,3 тыс. тонн, макаронных изделий — на 7,5%, до 36,9 тыс. тонн, шоколада и сахаристых кондитерских изделий — на 1,8%, до 32,3 тыс. тонн. Производство чая в упаковках массой не более 3 кг выросло на 7,9%, до 7,6 тыс. тонн, комбикормов — на 1,2%, до 959,1 тыс. тонн.
В производстве напитков выпуск прочей безалкогольной продукции снизился на 4,1%, до 30,32 млн декалитров. Производство упакованных минеральной и питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов сократилось на 2,5%, до 844,6 млн полулитров.