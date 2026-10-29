На Кубани производство соков выросло на 26,8% за девять месяцев с начала года

В производстве растительных масел динамика различалась. Выпуск нерафинированных масел увеличился на 8,2%, до 636,2 тыс. тонн, тогда как производство рафинированных масел сократилось на 14,5%, до 203,2 тыс. тонн. Производство молока, кроме сырого, выросло на 8,8%, до 320,9 тыс. тонн, творога — на 15%, до 19,3 тыс. тонн. Выпуск сливочного масла снизился на 7,3%, до 8,6 тыс. тонн, сыров — на 1,4%, до 17,3 тыс. тонн. Производство кисломолочных продуктов, кроме творога и продуктов из него, практически не изменилось и составило 132,6 тыс. тонн.