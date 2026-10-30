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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Приволжье

Китеж, «Фьорд» и «Ночь искусств»

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 30 октября по 4 ноября
В ближайшие выходные и в начале будущей недели в Нижнем Новгороде насыщенная предпраздничная культурная повестка. Художественный музей открывает залы с обновленной постоянной экспозицией. Кинотеатры представят фильм-победитель Каннского фестиваля этого года «Фьорд». В Нижегородской филармонии на фестивале «Новые имена» выступят юные музыканты. А накануне Дня народного единства в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» культурные институции традиционно продлят работу до позднего вечера. Эти и другие события — в афише «Ъ-Приволжье».

Выставки

«Невидимый град. Берег» 12+
«Марийская земля». Наташа Лозинская, Open You Gallery

«Марийская земля». Наташа Лозинская, Open You Gallery

Русский музей фотографии

В Русском музее фотографии (РМФ) открылась первая часть проекта «Невидимый град» в рамках выставочной программы ярмарки «Контур. Фото». В экспозиции, посвященной нижегородской легенде о граде Китеже, — архивные фотографии из фондов РМФ рядом с работами современных авторов. «Работы собраны вокруг трех главных тем: закрытых сообществ, лиминальных пространств и декораций. Авторы разных эпох обращаются к одним и тем же сюжетам, но работают с ними по-разному», — комментируют организаторы. Вторая часть проекта — «Невидимый град. Под водой» — пройдет в ЦСИ «Терминал А» с 4 декабря 2026 года по 3 февраля 2027 года.

Когда: с 28 октября по 18 ноября

Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а

Билеты: вход свободный

Обновленные экспозиции в НГХМ 0+
В корпусе Нижегородского художественного музея «Русское искусство» в Кремле возобновляются постоянные экспозиции: залы «Русское искусство конца XIX – начала XX века» уже доступны, а «Русский авангард» откроется с 31 октября 2026 года. «Новые залы, новая подача, новый взгляд на шедевры», — комментируют обновление в музее.

Когда: с 31 октября

Где: НГХМ, корпус «Русское искусство», Кремль, корп. 3

Билеты: 250 — 500 руб.

Кино

«Фьорд» 18+

Русский Репортаж

Фильм-победитель Каннского фестиваля о противоречиях между семьей и системой на фоне мрачноватых скандинавских пейзажей. Румынский режиссер Кристиан Мунджиу второй раз получил «Золотую пальмовую ветвь» Канн: в 2007 году жюри отметило его работу «4 месяца, 3 недели, 2 дня». Сюжет строится вокруг истории семьи, которая эмигрирует из Румынии в Норвегию и там сталкивается с ювенальной юстицией: из-за подозрений в жестоком обращении с детьми маму с папой (отца играет Себастиан Стэн, мать — Ренате Реинсве) могут лишить родительских прав. Кинокритик «Ъ» Андрей Плахов увидел в картине «метафору современного мира, в котором как левые, так и правые идеологии подминают под себя человека». 9060940

Когда: с 29 октября

Где: «Орленок», «Империя грез», «Синема Парк»

Билеты: 310 — 560 руб.

«Лето в Бадене» 18+
В центре культуры «Рекорд» состоится премьера фильма и творческая встреча с режиссером картины Антоном Желновым. «Лето в Бадене» — первая экранизация автофикшн-романа Леонида Цыпкина, где личная история писателя из 1970-х переплетается с эпизодами из жизни Ф. М. Достоевского. По сюжету, советский ученый, узнав, что его сын навсегда уезжает из страны, решает воплотить замысел своей жизни и написать роман о Достоевском. «Подобно любимому автору, он должен полностью проиграть, чтобы заново родиться», — пишут критики. В главной роли — Филипп Янковский.

Когда: 3 ноября, 19:00

Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11

Билеты: 350 руб.

Спектакли

«Пиковая дама. Балет» 16 +

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина

Мировая премьера балета на музыку Юрия Красавина состоялась осенью 2024 года. «Это не переложение Чайковского, а абсолютно оригинальная партитура, сочиненная специально для нижегородской сцены. Композитор, по собственным словам, «пытался вжиться в амплуа балетного композитора XIX века, пишущего “для ног”», но вдохнул в музыку нервное, современное биение», — комментируют в театре, приглашая посмотреть, как «классический сюжет превращается в исследование страсти, риска и человеческой одержимости». За эту работу в 2025 году Юрий Красавин получил «Золотую маску».

Когда: 31 октября, 18:30; 1 ноября, 15:00

Где: Театр оперы и балета, Белинского ул., 59

Билеты: 1000 — 3500 руб.

«Облачный полк» 12+

Театр юного зрителя

Историю-воспоминание, которую рассказывает пожилой ветеран войны, главный режиссер ТЮЗа Иван Пачин поставил по собственной пьесе. На малой сцене перед зрителями оживают будни юного бойца Мити в партизанском отряде в 1943 году. В театре называют «Облачный полк» спектаклем-размышлением: «О том, как рождаются легенды и где проходит грань между мальчишеской бравадой и настоящим подвигом. О цене, которую целое поколение заплатило за победу. И о памяти — единственном, что навсегда остается в человеке».

Когда: 4 ноября, 14:00

Где: ТЮЗ, Горького ул., 145

Билеты: 1200 руб.

Концерты

«RockCellos: мировые рок-хиты на виолончелях» 6+
Группа RockCellos исполняет кавер-версии мировых рок-хитов на виолончелях. Для создания характерного рок-звучания музыканты — четыре виолончелиста и барабанщик — используют электроусилители. Сами участники называют свой стиль «виолончельный металл». В программе вечера — хиты Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries и др.

Когда: 30 октября, 19:00

Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1

Билеты: 2600 — 5400 руб.

«Сурганова и оркестр» 16+

Петр Кассин / Коммерсантъ

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Концерт в рамках масштабного гастрольного тура к 20-летию коллектива. Кроме любимых поклонниками композиций, музыканты представят новый альбом «Юл», вышедший осенью прошлого года и посвященный другу, поэту и музыканту Юлу Абрамову.

Когда: 2 ноября, 19:00

Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1

Билеты: 3200 — 6900 руб.

«Купно за едино!» 12+
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Солисты Нижегородского театра оперы и балета и Русский народный оркестр под управлением Бориса Схиртладзе исполнят русскую классику — произведения Г. Свиридова, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Глинки и других композиторов.

Когда: 3 ноября, 19:00

Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж

Билеты: 500 — 2000 руб.

«И.С. Бах. Сюиты и кантаты» 12+

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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В рамках первого концерта цикла в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Яны Дьяковой, Александра Воронова, Марины Волковой и оркестра La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского прозвучат кантаты и оркестровые сюиты И. С. Баха. «Страсть и драматизм, великолепие оркестровых тембров и масштаб форм звучат вне временных рамок, требуя от современных исполнителей технического и кантиленного совершенства», — рекомендуют организаторы. Вторая часть цикла запланирована на январь 2027 года.

Когда: 4 ноября, 15:00

Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж

Билеты: 2000 — 3000 руб.

Лекции и мастер-классы

«Океания. Поль Гоген» 16+

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

Вечер в рамках цикла встреч на английском языке «Путешествия по миру через картины» c Анастасией Лаврентьевой — ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Волго-Вятского филиала Пушкинского музея (Арсенал). В центре внимания в этот раз — Поль Гоген и его «тропические» полотна, написанные на берегах Таити.

Когда: 30 октября, 18:30

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 600 руб.

«Нижегородец Митрофан Рукавишников. Художник в контексте вызовов времени» 12+
Палаццо Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Почтовая открытка. Начало XX века. Из собрания Антона Марцева

Палаццо Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Почтовая открытка. Начало XX века. Из собрания Антона Марцева

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина

Лекция заведующей отделом скульптуры XVIII–XXI веков Третьяковской галереи Ирины Седовой в рамках параллельной программы к выставке «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде». Крупнейший исследователь биографии скульптора Митрофана Рукавишникова расскажет о его вкладе в художественную культуру не только Нижнего Новгорода, но и всей страны. Например, вместе с братом, известным поэтом-символистом Иваном Рукавишниковым, они организовали в Москве Дворец искусств на Поварской, где собирался весь цвет художественной жизни столицы.
Подпись к фото: Палаццо Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Почтовая открытка. Начало XX века. Из собрания Антона Марцева

Когда: 30 октября, 19:00

Где: Арсенал, Кремль, корп. 6

Билеты: 250 — 500 руб.

Фестивали

«Ночь искусств» 0+

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородские музеи, театры, библиотеки и дома культуры в предпраздничный день 3 ноября присоединятся к традиционной ежегодной акции «Ночь искусств» и продлят свою работу до позднего вечера. Так, в Усадьбе Рукавишниковых в 17:00 состоится показ фильмов «Хранители», созданных Нижегородским музеем-заповедником. Экспозиции в Нижегородском художественном музее будут работать до 22:00, в разных корпусах НГХМ состоятся вечерние концерты.
В Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал) часть экспозиции будет доступна бесплатно, а в 20:00 на выставке «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде» пройдет перформанс «Рождение света и объема». Нижегородские артисты воссоздадут домашнюю постановку 1923 года, сделанную учениками художника, композитора и теоретика искусства Михаила Матюшина в его доме.
Большая программа запланирована в областной библиотеке им. Ленина: среди прочих мероприятий здесь пройдут концерты квартета саксофонов Capricciо и гитарной музыки, для всех желающих проведут «Большой этнографический диктант» и мастер-класс по старинной технике вышивки жемчугом.
«Единство народов России» 6+

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Праздничная программа, приуроченная ко Дню народного единства. В программе — выступления творческих коллективов, ярмарка локальных мастеров, соревнования по выполнению норм ГТО, исторические реконструкции. Среди основных событий — дегустации блюд разных регионов страны. В рамках акции «Пирог на четвертое» организаторы устраивают тематический флешмоб: участники смогут поделиться фотографией пирога, видео его приготовления или любимым рецептом в социальных сетях.

Когда: 4 ноября, 12:00 — 16:00

Где: около «Volga Арены», Стрелка ул., 11

Билеты: вход свободный

«Новые имена» 6+

vk.com / nn_philharmonic

Ежегодный фестиваль «Новые имена» традиционно собирает юных музыкантов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, с успехом прошедших отборочные прослушивания. Они получают возможность выступить на большой сцене в сопровождении Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии.
По информации филармонии, в этом году на конкурс заявилось рекордное количество юных солистов от 8 до 16 лет — комиссия рассмотрела 102 заявки. Конкурс прошли 39 музыкантов и три художника из 24 детских музыкальных и художественных школ, школ искусств и колледжей Нижнего Новгорода, Дивеева, Дзержинска, Бора, Павлова, Сарова, Шатков, Кулебак.
По итогам двух фестивальных дней победителей наградят стипендиями благотворительного фонда «Новые имена», стипендиями губернатора, главы администрации Нижнего Новгорода и НРО «Деловой России».

Когда: 31 октября — 1 ноября, 13:00

Где: Кремлевский концертный зал

Билеты: 300 руб.