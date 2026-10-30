Китеж, «Фьорд» и «Ночь искусств»

Фильм-победитель Каннского фестиваля о противоречиях между семьей и системой на фоне мрачноватых скандинавских пейзажей. Румынский режиссер Кристиан Мунджиу второй раз получил «Золотую пальмовую ветвь» Канн: в 2007 году жюри отметило его работу «4 месяца, 3 недели, 2 дня». Сюжет строится вокруг истории семьи, которая эмигрирует из Румынии в Норвегию и там сталкивается с ювенальной юстицией: из-за подозрений в жестоком обращении с детьми маму с папой (отца играет Себастиан Стэн, мать — Ренате Реинсве) могут лишить родительских прав. Кинокритик «Ъ» Андрей Плахов увидел в картине «метафору современного мира, в котором как левые, так и правые идеологии подминают под себя человека». 9060940