Китеж, «Фьорд» и «Ночь искусств»
Выставки
Когда: с 28 октября по 18 ноября
Где: Русский музей фотографии, Пискунова ул., 9а
Билеты: вход свободный
Когда: с 31 октября
Где: НГХМ, корпус «Русское искусство», Кремль, корп. 3
Билеты: 250 — 500 руб.
Кино
Когда: с 29 октября
Где: «Орленок», «Империя грез», «Синема Парк»
Билеты: 310 — 560 руб.
Когда: 3 ноября, 19:00
Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11
Билеты: 350 руб.
Спектакли
Когда: 31 октября, 18:30; 1 ноября, 15:00
Где: Театр оперы и балета, Белинского ул., 59
Билеты: 1000 — 3500 руб.
Когда: 4 ноября, 14:00
Где: ТЮЗ, Горького ул., 145
Билеты: 1200 руб.
Концерты
Когда: 30 октября, 19:00
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1
Билеты: 2600 — 5400 руб.
Когда: 2 ноября, 19:00
Где: «МТС Live Холл», Октябрьская пл., 1
Билеты: 3200 — 6900 руб.
Когда: 3 ноября, 19:00
Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж
Билеты: 500 — 2000 руб.
Когда: 4 ноября, 15:00
Где: концертный Пакгауз, Стрелка ул., 21ж
Билеты: 2000 — 3000 руб.
Лекции и мастер-классы
Когда: 30 октября, 18:30
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 600 руб.
Когда: 30 октября, 19:00
Где: Арсенал, Кремль, корп. 6
Билеты: 250 — 500 руб.
Фестивали
Когда: 4 ноября, 12:00 — 16:00
Где: около «Volga Арены», Стрелка ул., 11
Билеты: вход свободный
Когда: 31 октября — 1 ноября, 13:00
Где: Кремлевский концертный зал
Билеты: 300 руб.