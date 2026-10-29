«Высокие зарплаты выступают главным ориентиром для выпускников»
Директор Центра карьеры УУНиТ Айбулат Хусаинов — о трудоустройстве молодежи
Наибольший шанс трудоустроиться по специальности имеют выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры по математическим, естественнонаучным и компьютерным направлениям, посчитали в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). За счет чего инженерные и математические направления укрепляют позиции и к чему приводит дисбаланс между специальностями вузов и потребностями экономики — рассуждает директор Центра карьеры УУНиТ Айбулат Хусаинов.
«Абитуриенты, выбирая направление для обучения, ориентируются не только на престиж профессии, но и на перспективы трудоустройства, возможности профессионального развития, качество подготовки и востребованность специалистов в экономике и социальной сфере.
В этом году вуз проанализировал специальности и направления подготовки на предмет трудоустройства выпускников с точки зрения укрупненных групп специальностей и направлений. 100%-ное трудоустройство продемонстрировали некоторые направления бакалавриата и специалитета укрупненных групп «Математические и естественные науки»: «Математика и компьютерные науки», «Прикладные математика и физика», «Геология» и «Биоинженерия и биоинформатика». В магистратуре лидерами стали направления «Инженерное дело, технологии и технические науки» и «Математические и естественные науки».
Если говорить о направлениях с низким уровнем трудоустройства, то эти случаи необходимо анализировать комплексно. Роль играют разные факторы: внешний, экономический и человеческий, а также форма занятости выпускников.
Внешний и экономический факторы отражают состояние рынка труда и соответствие спроса и предложения. Возникает дисбаланс между тем, каких специалистов выпускает вуз, и тем, какие кадры реально требуются работодателям и реальному сектору экономики. Уровень заработных плат в отрасли напрямую определяет поведение абитуриентов и выпускников и успешность их последующего трудоустройства. Высокие зарплаты выступают главным ориентиром для выпускников, но одновременно создают жесткие рыночные условия, к которым студенты, выбравшие свою профессию неосознанно, часто оказываются не готовы.
Есть и человеческий фактор – личные и профессиональные качества выпускника. Например, выбор вуза исключительно по набору дисциплин Единого государственного экзамена — очень распространенная, но рискованная стратегия среди абитуриентов. Часто так поступают, когда сдают стандартный набор (русский язык, математика и обществознание) и подают документы везде, куда проходят по баллам, не задумываясь о будущей профессии. Зачастую действует установка «поступить хоть куда-нибудь» или только «ради "корочки"». Такой подход приводит к проблемам при выборе сферы или организации для трудоустройства.
На показатели трудоустройства также влияют формы занятости выпускников. Например, декретный отпуск, служба в рядах Вооруженных сил РФ, продолжение обучения на заочных и очно-заочных программах, трудоустройство в других странах, а также теневая занятость.
На сегодня уровень трудоустройства выпускников УУНиТ составляет 83%, что на 2% выше, чем в среднем по региону.
Важно, что высокие результаты показывают именно инженерно-технические и математические направления — те, которые сегодня критически важны для технологического развития страны. Мы сознательно усиливаем практико-ориентированность этих программ: от стажировок и совместных лабораторий до проектных задач от индустриальных партнеров. При этом не менее важно формировать у студентов осознанный выбор профессии: ведь успех на рынке труда зависит не только от качества подготовки, но и от личной вовлеченности и готовности развиваться в выбранной сфере».