«Высокие зарплаты выступают главным ориентиром для выпускников»

Важно, что высокие результаты показывают именно инженерно-технические и математические направления — те, которые сегодня критически важны для технологического развития страны. Мы сознательно усиливаем практико-ориентированность этих программ: от стажировок и совместных лабораторий до проектных задач от индустриальных партнеров. При этом не менее важно формировать у студентов осознанный выбор профессии: ведь успех на рынке труда зависит не только от качества подготовки, но и от личной вовлеченности и готовности развиваться в выбранной сфере».