С экс-замдиректора «Скоково» взыскали 82,3 млн рублей
Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокуратуры Ярославской области о взыскании с бывшего заместителя гендиректора АО «Скоково» Евгения Аброськина 82,3 млн руб. ущерба от мошенничества. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, в 2019 году Аброськин организовал закупку станции очистки фильтрата для полигона отходов «Скоково» таким образом, чтобы победителем аукциона стало подконтрольное ему самарское ООО «НефтеГазСервис». При стоимости контракта 82,3 млн руб. компания поставила оборудование стоимостью около 25 млн руб., в котором отсутствовали необходимые для работы полигона узлы. Оставшиеся средства, как установил суд по уголовному делу, были выведены через подконтрольные фирмы.
В декабре 2025 года Ярославский районный суд приговорил Аброськина к пяти годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В марте 2026 года приговор вступил в законную силу.
Ранее Арбитражный суд Ярославской области взыскал 82,3 млн руб. с ООО «НефтеГазСервис». Однако поставщик был признан банкротом, и ущерб не возместили. После этого прокуратура предъявила иск непосредственно к Аброськину. АО «Скоково», которому был причинен ущерб, принадлежит правительству Ярославской области.