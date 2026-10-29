С экс-замдиректора «Скоково» взыскали 82,3 млн рублей

По данным надзорного ведомства, в 2019 году Аброськин организовал закупку станции очистки фильтрата для полигона отходов «Скоково» таким образом, чтобы победителем аукциона стало подконтрольное ему самарское ООО «НефтеГазСервис». При стоимости контракта 82,3 млн руб. компания поставила оборудование стоимостью около 25 млн руб., в котором отсутствовали необходимые для работы полигона узлы. Оставшиеся средства, как установил суд по уголовному делу, были выведены через подконтрольные фирмы.