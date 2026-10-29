«Устойчивое развитие туристических дестинаций базируется на кооперации участников рынка»
Представитель ТПП Башкирии Яна Усманова — о драйверах туристической отрасли Башкирии
Туристический поток в Башкирию превысил 2,5 млн поездок, однако число ночевок в республике снижается. По мнению маркетолога, директора департамента по развитию предпринимательства Торгово-промышленной палаты Башкирии Яны Усмановой, проблема заключается в раздробленности рынка. Выход из ситуации она видит в кооперации участников и поиске новых инструментов стимулирования сбыта.
«По предварительным итогам за девять месяцев 2026 года туристический поток в Башкирию превысил 2,5 млн поездок. Несмотря на положительную динамику количественных показателей, отрасль сталкивается со структурным вызовом: рост числа гостей не обеспечивает пропорционального увеличения выручки предприятий.
В санаторно-курортном сегменте региона зафиксировано снижение числа ночевок на 2,8% при одновременном увеличении численности гостей на 4,8%. В целом по России доходность гостиничного номера (RevPAR) в первом полугодии сократилась на 5,8%. Тенденция указывает на снижение эффективности текущей модели продаж.
Ключевая причина дисбаланса — высокая степень раздробленности рынка. Отели, гастрономические проекты и экскурсионные бюро работают автономно. Потребитель вынужден самостоятельно формировать комплексный маршрут из разрозненных услуг. В результате предприятия несут высокие затраты на привлечение клиентов (CAC), упуская потенциал увеличения длительности их пребывания. Конкуренция смещается в сторону ценового демпинга, что негативно отражается на маржинальности.
Международная практика демонстрирует, что устойчивое развитие туристических дестинаций базируется на кооперации участников рынка. В условиях перегретого рекламного рынка стандартные инструменты стимулирования сбыта утрачивают эффективность. Возникает объективная необходимость в применении инструментов стратегического маркетинга.
Одним из результативных механизмов является модель совместного продвижения (co-op marketing), предполагающая консолидацию бюджетов бизнеса и региона под единым зонтичным брендом. Формирование кросс-отраслевых продуктов, объединяющих размещение, локальную гастрономию и досуг, позволяет повысить средний чек и выстроить бесшовный клиентский путь.
Дополнительный потенциал заключается в синдикации аналитических данных между игроками рынка для точного прогнозирования спроса. Развитие маркетинга впечатлений и стимулирование пользовательского контента (UGC) способствуют снижению затрат на продвижение за счет органического охвата.
В сложившихся условиях ключевой функцией институтов развития становится создание инфраструктуры для межотраслевой коммуникации. Торгово-промышленная палата Башкирии выступает координатором взаимодействия между предприятиями гостиничного сектора, общественного питания и локальными производителями для совместной реализации маркетинговых стратегий.
Консолидация ресурсов и системная упаковка предложений являются необходимыми условиями для трансформации растущего турпотока в устойчивые финансовые показатели предприятий республики»