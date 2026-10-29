«Устойчивое развитие туристических дестинаций базируется на кооперации участников рынка»

Туристический поток в Башкирию превысил 2,5 млн поездок, однако число ночевок в республике снижается. По мнению маркетолога, директора департамента по развитию предпринимательства Торгово-промышленной палаты Башкирии Яны Усмановой, проблема заключается в раздробленности рынка. Выход из ситуации она видит в кооперации участников и поиске новых инструментов стимулирования сбыта.